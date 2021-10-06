جميلة عوض توضح العامل المشترك بين فيلم «عروستي» و«Me Before You»

أعربت جميلة عوض، عن سعادتها الكبيرة لنجاح فيلم عروستي في دور العرض، والإشادات الجيدة بالفيلم عبر السوشيال ميديا، مؤكدة أنه الفيلم الأسهل لها في العام، والوجبة الخفيفة لها بعد مسلسل «إلا أنا» و«حرب أهلية»، التي قدمت بهما أعمال جادة على عكس فيلم «عروستي»، الذي يعتبر أخف ما قدمته هذا العام، أما عن صعوبة فيلم «عروستي» فقالت التوقيتات هي الأكثر صعوبة في الفيلم، لأن تصوير فيلم «عروستي» تزامن مع تصوير أكثر من عمل آخر.

اقتباس فيلم عروستي

وعن اقتباس فيلم «عروستي» من فيلم «Me Before You» قالت جميلة لـ«الوطن»، أن المشابه بين الفيلم وعروستي، هو تشابه الشراب فقط، وقالت أن الفيلم ليس مشابه تماما لأى عمل آخر متواجد، وأن الفكرة مصرية، مضيفة أنها تحب فيلم «ME BEFORE YOU» للغاية، وأنه من الأفلام المقربة إلى قلبها.

أما عن تعاونها مع أحمد حاتم، قالت جميلة إنها تحب أحمد حاتم للغاية، وأنه من الأشخاص المقربين إلى قلبها، وقالت إنه في الوهلة الأولى، يشعر الشخص الذي أمامه أنه مغرور ولكن هذا عكس الحقيقة تماما.

عروستي وعلاقته بزواج الصالونات

وعن مناقشة الفيلم لزواج الصالونات، قالت جميلة إن ذلك الأمر ليس صحيحا بالمرة، وأن الفيلم ليس له علاقة بزواج الصالونات، وأنه مدخل فقط للفيلم، وليس كما ظن الجميع، وأن الفيلم متعلق بلعبة تلعبها على أحمد حاتم خلال الأحداث.

فيلم «عروستي» من بطولة جميلة عوض، وأحمد حاتم وصابرين وأسماء جلال ومروان محسن، وندى أكرم ومن تأليف محمد صادق، وتدور قصته في إطار رومانسي كوميدي حول بحث أحمد حاتم وجميلة عوض كل منهم عن زوج وزوجة لإكمال حياته الأسرية حتى يلتقيان صدفة وبعد ذلك يلعب كل شخص منهم لعبة على الآخر لكي يختبر حب الطرف الآخر.