زينة أحمد تواصل تصوير فيلم «المحكمة»

تشارك الفنانة الشابة زينة أحمد في الفيلم الجديد «المحكمة»، الذي يتم تصويره مع اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتواصل زينة خلال الفترة الحالية تصوير دورها في فيلم المحكمة، الذي تدور أحداثه في المحكمة حول 6 قضايا جنائية ومدنية، ومحكمة أسرة، واغتصاب، وميراث، وتحول جنسي.

فيلم المحكمة بطولة محمود عبد المغني، وكريم عفيفي، وفتحي عبدالوهاب، ونجلاء بدر، وأحمد خالد صالح، وجميلة عوض، وصلاح عبد الله، وسليمان عيد، وعبد الرحيم حسن، ومحمود عامر، وغادة عادل، ومن تأليف أحمد عبد الله وإنتاج أحمد السبكي وإخراج محمد أمين.

يشار إلى أن زينة أحمد تشارك في الموسم الرمضاني الحالي من خلال مسلسل «النمر»، وظهرت في دور فتاة تعمل بالصاغة، وهو من بطولة محمد إمام، بجانب كل من الفنانة هنا الزاهد، ونرمين الفقي، ومحمد رياض، وأحمد عبد الله محمود، وبيومي فؤاد وآخرون.

زينة في مسلسل النمر

شهدت أحداث الحلقة 25 من مسلسل النمر، الكثير من الأحداث، حيث ذهبت «شمس» للنمر، وأهدته خنجر والده الذى ورثه عن جده، وكشفت له أن قاتل أبيه «ماهر» هو الشيمي رضوان، وبدأت تقص له تفاصيل يوم الحادث وكيف حاولت هى إنقاذ والده ولكنها فشلت حتى أغمى عليها من دخان الحريق.

وطلب «خالد» من والده الشيمي أنَّ يكتب المصنع باسمه بعدما علم بأن «علي» هو أخوه، وهدد والده أنه سيفضح أمره وأنه يعرف بقتله لأخيه فانفعل «الشيمي» عليه واتهمه أنه يسير وراء كلام زوجته «فريدة»، وأمره أن يطلقها وكانت «فريدة» قد سمعت حديثهما فدخلت عليهما مما جعلهما ينهيان الحديث، ثم يصعد «خالد» معها لحجرتهما، وفي اليوم التالي جلس «الشيمي» مع ابنته «ملك»، وقال لها إنَّه سيكتب كل شيء باسمها وأوصاها أن تعطي لأخيها «خالد» حقه في الميراث.