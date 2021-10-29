مقتل زعيم جديد لـ«داعش» في عملية عسكرية بنيجيريا

قتل زعيم جديد لتنظيم «داعش» الإرهابي، في عملية عسكرية نيجيرية شهر أكتوبر الجاري، وذلك بعد أسبوعين من إعلان مقتل الزعيم السابق أبو مصعب البرناوي.

وقالت صحيفة «الاتحاد» الإماراتية، إن «داعش- ولاية غرب أفريقيا» جماعة منشقة عن حركة «بوكو حرام» الإرهابية التي تقاتل القوات المسلحة النيجيرية منذ أكثر من 10 سنوات، فيما انقلبت الجماعتان الإرهابيتان في وقت لاحق على بعضهما.

القوات النيجيرية تشن هجمات برية وجوية على مواقع يشتبه أنها لـ مسلحين

وقال المتحدث باسم الجيش النيجيري، في بيان، أمس الخميس، إن القوات النيجيرية، شنت العديد من الهجمات البرية والجوية على مواقع يشتبه أنها لمسلحين، وقُتل خلالها «مالام باكو» الزعيم الجديد لتنظيم «داعش» الإرهابي.

وفي 14 أكتوبر الجاري، أشار الجيش النيجيري، إلى وفاة زعيم «داعش غرب أفريقيا»، أبو مصعب البرناوي، وقال رئيس هيئة أركان الدفاع في الجيش، الجنرال لاكي إيرابور، للصحفيين، إن «البرناوي، ميت وسيبقى ميتا»، فيما لم يقدم الجنرال النيجيري، أي تفاصيل عن كيفية القضاء على زعيم «داعش » الإرهابي.

و«البرناوي»، هو نجل مؤسس حركة «بوكو حرام» الإرهابية، محمد يوسف، وترأس تنظيم «داعش» الإرهابي، خلال فترة ما بين أغسطس 2016 ومارس 2019، ثم استعاد قيادتها في مايو العام الجاري تقريبا.

وكان «البرناوي»، يمثل المتحدث باسم «بوكو حرام» في وقت سابق قبل مبايعته لتنظيم «داعش» الإرهابي في 2014، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

جدير بالذكر، أن منظمة «الأمم المتحدة»، قالت في وقت سابق، إن الصراع في نيجيريا الذي امتد إلى تشاد والكاميرون المجاورتين، وتسبب في مقتل نحو 300 ألف وأجبر الملايين على الاعتماد على المساعدات، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.