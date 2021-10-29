من هو خالد عبدالغفار القائم بأعمال وزير الصحة

أصدر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا بتكليف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، للقيام بأعمال وزيرة الصحة لحين شفائها.

خالد عبدالغفار القائم بأعمال وزير الصحة، يشغل منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حاصل على بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان، جامعة القاهرة عام 1984، حاصل على ماجستير طب الفم وعلاج اللثة من جامعة القاهرة،عام 1989، ثم شهادة البورد الأمريكي من الولايات المتحدة الأميركية عام 1993، ثم دكتوراه طب الفم وعلاج اللثة من جامعة القاهرة، وجامعة تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1995.

عمل «عبدالغفار»، نائبا لرئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث،خلال الفترة من 2016 حتى 12 فبراير 2017، وعميد كلية طب الفم والأسنان جامعة عين شمس، وأستاذا بقسم طب الفم وعلاج اللثة بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس، أستاذ زائر بكلية طب الأسنان جامعة جورجيا – الولايات المتحدة الأمريكية، أستاذ زائر بكلية طب الأسنان - جامعة المستقبل، أستاذ زائر بكلية طب الأسنان - جامعة تكساس – هيوستن- الولايات المتحدة الأمريكية، أمين لجنة قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات، عضو اللجنة الدائمة للترقيات بالمجلس الأعلى للجامعات، ثم وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي ابتداء 16 فبراير 2017.

جوائز حصل عليها «عبدالغفار»

وحاز الدكتور خالد عبدالغفار على المركز الأول لأحسن بحث خلال المؤتمر الدولي للمؤسسة العالمية لأبحاث طب الأسنان (IADR) (Edward Hatton Award)، جائزة أحسن بحث تخصصي (Unilever Travel Award) سياتل، واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية 1994، جائزة ثاني أحسن بحث خلال المؤتمر الأوروبي لعلاج اللثة باريس-فرنسا 1995، جائزة أحسن بحث متميز على مستوى جامعة عين شمس 1999، جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الطبية2001، نائب رئيس الجمعية الدولية لأبحاث طب الأسنان (IADR) (القسم المصري 2003، وزميل مشارك للجمعية الأمريكيه لزراعة الأسنان (AAID) 2015.

ومن أبرز إنجازاته جائزة المركز الأول لأحسن بحث خلال المؤتمر الدولي للمؤسسة العالمية لأبحاث طب الأسنان (IADR) (Edward Hatton Award)، جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الطبية، جائزة أحسن بحث متميز على مستوى جامعة عين شمس، تمويل من صندوق العلوم والتكنولوجيا التابع لوزارة البحث العلمى بقيمة خمسة ملايين جنيه مصرى لإنشاء معمل تكنولوجيا المواد والخلايا الجزعية 2016، المشاركة في أكثر من حوالي50 بحثا في مجال طب الأسنان وتخصص طب الفم وعلاج اللثة والتشخيص وزراعة الأسنان، نشـر20 بحثا في دوريات ومجلات عالمية، محكما دوليا لأبحاث عالمية، أستاذ ورئيس قسم طب الفم وعلاج اللثة 2009 وحتى نوفمبر 2015، أستاذ زائر بجامعة جورجيه للعلوم الطبية بالولايات المتحده الأمريكية، أستاذ زائر بجامعة تكساس هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية.