«مدبولي» يكلف وزير التعليم العالي بمهام هالة زايد لحين شفائها

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القـرار رقم 2901 لسنة 2021، بتكليف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي بمهام وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد.

وجاء نص القرار في مادته الأولى: «يقوم السيد الدكتور خالـد عـاطف عبدالغفار محمد - وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بأعمال السيدة الدكتورة هالة مصطفى السيد زايد - وزيرة الـصحة والسكان، لحين شفائها».

المـادة الثانية ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 ربیع الأول سنة 1443ھ (الموافق 28 أكتوبر سنة 2021م ) رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى كمال مدبولى.