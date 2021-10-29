الضرائب: مركز كبار الممولين يستقبل الشركات المنضمة حديثا غدا

أكدت مصلحة الضرائب المصرية في بيان لها، على أنه بناء على تعليمات رئيس مصلحة الضرائب المصرية، فقد تقرر قيام مركز كبار الممولين بالعمل يوم السبت الموافق 30 أكتوبر في مواعيد العمل الرسمية، وذلك لتقديم الدعم الفني للممولين لتقديم إقرارات الضريبة على الدخل المقرر تقديمها في 31 أكتوبر والرد على استفساراتهم.

نقل ملفات القيمة المضافة الخاصة بهؤلاء الممولين

وكذلك لاستقبال الشركات المنضمة حديثًا للمركز بموجب قرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية رقم 501 لسنة 2021 بشأن ضم 493 شركة من مأمورية ضرائب الشركات المساهمة القاهرة إلى مركز كبار الممولين، وكذلك بموجب قرار رئيس المصلحة رقم 534 لسنة 2021 بشأن نقل ملفات القيمة المضافة الخاصة بهؤلاء الممولين بـ434 ملفا من المأموريات الضريبية المسجلين بها إلى مركز كبار الممولين، توحيدًا لجميع الأوعية الضريبية والمعاملة الضريبية لهم بالمركز.

وأوضح البيان أن المركز يشرح منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة لهذه الشركات وتسليمها الأكواد الجديدة الخاصة بها، وذلك تيسيرا عليهم ولإمدادهم بالمعلومات وتقديم التوعية اللازمة لهم، مضيفًا أن المركز يقدم الدعم الفني للشركات المنضمة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والرد على كل الاستفسارات الخاصة بهذه المنظومة.

مد جسور الثقة مع كل أطراف المجتمع الضريبي

وتتعاون مصلحة الضرائب مع القطاع المصرفي، فالمصلحة تحرص كل الحرص على مد جسور الثقة مع كل أطراف المجتمع الضريبي وبخاصة الجهاز المصرفي، والذي يتم التواصل معه بشكل دائم لمناقشة الموضوعات التي تهم هذا القطاع بما يحقق صالح الاقتصاد الوطني.

ووقعت المصلحة بروتوكول تعاون واتحاد بنوك مصر بشأن ضوابط انضمام البنوك لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، فإن البنوك بصفتها ركيزة القطاعات النقدية ليس لديها ما يحول دون انضمامها لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، حيث أنها تعد متلقية فقط للسلع والخدمات، ولكن دعمًا لسياسة رقمنة التعاملات في الاقتصاد المصري فقد تم الاتفاق على انضمام البنوك لمنظومة الفاتورة الإلكترونية كمتلقيه للفاتورة فقط من جهة المصدرة لها دون إلزام البنوك بأي التزامات أخرى متعلقة بالمنظومة تجاه مصلحة الضرائب المصرية.