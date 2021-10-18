رئيس رياضة النواب يتهم «مجاهد» بالتدليس على المجلس في أرقام الضرائب

اتهم الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد كرة القدم، بالتدليس على مجلس النواب في الأرقام الخاصة بمستحقات الضرائب لدى اتحاد الكرة.

مخالفات مالية في اتحاد الكرة

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم، لمناقشة طلبات إحاطة مقدمة من بعض النواب عن وجود مخالفات مالية في اتحاد كرة القدم، بعدما قال أحمد مجاهد، إنه جرى جدولة مستحقات الضرائب، ورد على الاتهامات الموجهة للاتحاد، بقوله:«مسألة 11.5 مليون إيرادات الأمم الإفريقية معرفش حاجة عنها، عمري ما سمعت عن مبلغ الـ 16.5 مليون دولار، هذا الكلام ذكر في الجرائد، وبالنسبة للتذاكر كانت بالكامل مسئولية شركة تذكرتي، والاتحاد استلم تذاكر، وسلم مبالغها لوزارة المالية».

مجلس النواب

وتدخل النائب أشرف رشاد، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، قائلا: «الأرقام ذكرت في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، باعتباره الجهة الرقابية، وأطلب من لجنة الشباب والرياضة أن تخاطب الجهاز لموافاتها بالتقرير».

وتابع: «لجنة الخطة والموازنة أرسلت لي خطاب من مصلحة الضرائب بشأن مستحقات الضرائب لدى اتحاد الكرة، ووفقا لهذا الخطاب، فإن إجمالي مستحقات الضرائب بلغت51 مليونا و507 آلاف و231 جنيها، لدى اتحاد الكرة، وأنه في حالة عدم السداد ستضطر الهيئة للحجز على أموال الاتحاد، وأطلب إرفاق هذا الخطاب في اللجنة».

الضرائب

وهنا عقب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، قائلا: «فيه تدليس على النواب، خطاب مصلحة الضرائب مقيد بتاريخ 19/9/2021، وذلك يخالف تماما ما سرده أحمد مجاهد، الذي قال إنه جرى جدولة المستحقات ولم يذكر هذا الرقم، هذا تدليس وجريمة، وجرى مخاطبة الجهاز المركزي للمحاسبات وأكد صحة الأرقام، كلامك غير موفق وهذا تدليس».

وعقب مجاهد مؤكدًا أنه لم يذكر أرقامًا، وأن الاتحاد سدد 10 ملايين جنيه الضرائب الشهر الماضي، متابعا: «أنا متقبل تماما النقد، ولا أشكك في الجهاز المركزي للمحاسبات».