احذر عقوبة التنمر على الآخرين.. حبس في الدنيا وإفلاس في الآخرة

لا تزال ظاهرة التنمر تلقي بظلالها على المجتمع، وقد رجح البعض أن منصات التواصل الاجتماعي ساهمت بشكل كبير في تصاعد حدة التنمر، ويعاني البعض من التنمر في أشكاله المختلفة، وهو الأمر الذي يؤدي أذى نفسي حاد قد يصل في بعض الأمور إلى نتائج سلبية. تستعرض «الوطن» في هذا التقرير عقوبة التنمر من الناحية الدينية وكذلك القانونية.

دار الإفتاء عن التنمر

قالت دار الإفتاء المصرية، إنّ التنمر بجميع صوره هو تصرف مذموم شرعا ومجرم قانونا، إلى جانب أنه يمثل خطورة على الأمن المجتمعي، فهو سلوك عدواني يهدف إلى إلحاق ضرر نفسي أو جسدي عمدا بالإنسان، ولذلك فهو محرم شرعا، إلى جانب أنه يدل على قلة مروءة القائم به، حيث أن الشريعة الإسلامية قد حرمت الإيذاء بكل صوره، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ (الأحزاب: 58). ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إنَّ دِماءكم وأَموالَكم وأَعراضَكم عليكم حَرامٌ كحُرمةِ يَومِكم هذا في بَلَدِكم هذا في شَهرِكم هذا».

كما أشارت دار الإفتاء إلى أن التنمر له أثار سلبية على المُتنمر عليه، نفسيا وجسديا، والشريعة الإسلامية تعمل على حماية الإنسان من كل أنواع الضرر المختلفة التي من الممكن التعرض لها، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»، ومن هنا تم تحريم وتجريم إيصال الضرر إلى الإنسان.

ولفتت الدار في فتواها إلى أن التنمر يمثل إيذاء للإنسان بالضرب أو السب أو غيره، وهذا الفعل يسبب إفلاس صاحبه يوم القيامة، بناء على ما قاله الإمام الترمزي في «سننه» عن أبي هريرة رضي الله عنه، أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَتَدْرُونَ مَنِ الْمُفْلِسُ»؟ قَالُوا: المُفْلِسُ فِينَا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «المُفْلِسُ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ بِصَلَاتِهِ وَصِيَامِهِ وَزَكَاتِهِ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا فَيَقْعُدُ فَيَقْتَصُّ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْتَصَّ مَا عَلَيْهِ مِنَ الخَطَايَا أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ».

تغليظ عقوبة التنمر

وقد تنبه القانون المصري إلى خطورة هذا الأمر على الأمن المجتمعي، حيث وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون تغليظ عقوبة التنمر المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، وتمت إضافة مادة جديدة برقم 50 مكرر إلى المادة الأولى من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تنص على أن عقوبة التنمر أصبحت الحبس من سنة إلى 5 سنوات، والغرامة من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وقامت المادة بتشديد العقوبة لتصبح مدة الحبس لا تقل عن سنتين والغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.