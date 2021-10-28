لقاء الخيمسي تواجه التنمر في حكاية «حتة من القمر» (فيديو)

تستعد قناة «سي بي سي»، لعرض حكاية جديد من مسلسل «زي القمر»، اعتبارًا من السبت المُقبل، 30 أكتوبر، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً، حيث تحمل اسم «حتة من القمر»، وهي من بطولة الفنانة لقاء الخيمسي.

«وحمة» في وجه لقاء الخميسي في «حتة من القمر»

وطرحت الشركة المنتجة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، البرومو الرسمي لحكاية «حتة من القمر» ضمن مسلسل «زي القمر».

وظهرت الفنانة لقاء الخيمسي، في البرومو الرسمي لحكاية «حتة من القمر»، في حالة من التأثر الشديد، بسبب مواجهتها للتنمر على أثر ظهور «وحمة» في وجهها، وظهرالفنان محمد العمروسي، وهو يحاول دائما إحباط حالة التنمر التي تتعرض لها لقاء الخيمسي.

أبطال حكاية «حتة من القمر»

ويشارك في بطولة الحكاية لقاء الخيمسي، ونور محمود، ومحمد العمروسي، ومحمود الشرقاوي، وأمجد عابد، وغيرهم من الفناننين، وتأليف ميرنا الفقي، ومن إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

ويذكر أن تم عرض أكثر من حكاية من مسلسل «زي القمر» منها حكاية «فوتوشوب» من بطولة مهران وملك قورة وصلاح عبد الله وفراس سعيد وعدد آخر من الفنانين، وهي من إخراج شادي عبد السلام.

حكاية «إن كبر ابنك» من مسلسل «زي القمر»

وعُرضت مؤخرًا ضمن المسلسل حكاية «إن كبر ابنك» للفنانة وفاء عامر، ومن تأليف حسن صالح، ومن إخراج معتز حسام، الذي تدور أحداثها حول مرأة مطلقة، وأم لشاب عشريني، يعيش في ألمانيا منذ عامين، طرأت تغيرات كثيرة على شخصيته لم تقبلها الوالدة، إذ تريد الأم أن تكون هي مركز حياة ابنها وترى حديثه عن اعتماده على نفسه ما هو إلا انفصال عنها، كما ترى الأم أن حديث ابنها عن اتباعه نظامًا غذائيًا صحيًا ما هو إلا اعتراض على الطعام الذي تطبخه له، وفي المقابل يرى الابن أن عليه الابتعاد عن الطعام المصري الدسم، وممارسة الرياضة.

لقاء الخميسي مع شريف منير في إجازة مفتوحة

يذكر أنه مسلسل «إجازة مفتوحة» للفنانة لقاء الخيمسي، يُعرض على شاشة قناة «أون» بمشاركة الفنان شريف منير في بطوله العمل، الذي يُقدم في إطار كوميدي بين الزوج والزوجة والأبناء، من تأليف أحمد محمود أبو زيد ، ومن إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.