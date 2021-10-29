7 أسرى فلسطينيين يضربون عن الطعام وتحذيرات من خطورة وضعهم الصحي.. إعدام بطيء

يواصل 7 أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام؛ رفضا لاعتقالهم الإداري.

والأسرى الفلسطينيون المضربون هم: كايد الفسفوس منذ (107 أيام)، ومقداد القواسمة منذ (100 يوم)، وعلاء الأعرج منذ (82 يوما)، وهشام أبو هواش منذ (73 يوما)، وشادي أبو عكر منذ (66 يوما)، وعياد الهريمي منذ (37 يوما)، ولؤي الأشقر المضرب منذ (19 يوما)، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

ويخوض الأسير راتب حريبات إضرابا عن الطعام منذ (21 يوما)، تضامنا مع الأسرى السبعة.

إعدام بطيء للأسير «الفسفوس»

من جانبه، حذر المتحدث الإعلامي باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، من خطورة الوضع الصحي للأسير الفسفوس الذي يقبع في مستشفى «برزلاي»، مشيرا إلى أن تفعيل أمر الاعتقال الإداري له، بمثابة إعدام بطيء، وهو ما يشكل خطورة على حياته.

وأشار «عبد ربه»، في تصريح لـ«وفا»، إلى أنه من الممكن أن يتم نقل «الفسفوس» إلى عيادة سجن الرملة في أية لحظة، رغم تدهور وضعه الصحي.

القواسمة يعاني من تسمم في الدم

وبشأن الأسير القواسمة، أكد المتحدث الإعلامي باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن وضعه مقلق جدا، حيث يعاني من تسمم بالدم، ومشاكل في القلب والرئتين، والكلى، والكبد، الأمر الذي يؤثر على قدرته على الحركة والكلام والرؤيا. فيما يقبع بقية الأسرى في عيادة سجن الرملة.

وقال إن احتمالية استشهاد أحد الأسرى المضربين تزداد كل لحظة مع اجراءات الاحتلال التعسفية بحقهم، وهذا تماهي في سياسة الاحتلال مع الطواقم الطبية في عملية احكام الحصار، ومفاقمة معاناة الأسرى المضربين.

وفي سياق متصل، دخل الأسير علي محمد سعيد القيسي من قرية زبوبا غرب جنين، اليوم الجمعة، عامه الـ 19 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر منتصر سمور مدير نادي الأسير في جنين لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن الأسير القيسي محكوم بالسجن لمدة 21 عاما، ومعتقل منذ عام 2003، ورزق بطفل عام 2017، من خلال النطف المهربة، وأطلق عليه اسم غيث.