خطوات تصعيدية من الأسرى في سجون الاحتلال رفضا للإجراءات العقابية

في ظل الممارسات العقابية والانتقامية بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بدأ الأسرى في مختلف سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، خطوات تصعيدية، رفضًا للإجراءات العقابية التي تواصل إدارة السجون تنفيذها بحقّهم، لا سيما أسرى الجهاد الإسلامي.

تعنت وإجراءات انتقامية بحق الأسرى

وفي هذا الصدد أوضح نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، أنّ الخطوات التصعيدية التي اتخذها الأسرى في السجون ستستمر خلال الأيام المقبلة، وذلك من أجل المطالبة بحل قضية أسرى الجهاد بإعادتهم إلى غرفهم، إذ تم توزيعهم قبل أسبوعين على غرف التنظيمات الأخرى، جاء ذلك عقب انتزاع 6 أسرى حريتهم من سجن «جلبوع»، قبل أن يعاد اعتقالهم مرة أخرى منتصف وأواخر شهر سبتمبر الماضي.

إضراب عن الطعام وخطوات تصعيدية في السجون

وتتمثل الخطوات التصعيدية للأسرى في الإضراب عن الطعام، حيث قاموا اليوم بإعادة وجبات الطعام ورفضوا استلامها من السجانين المعنيين بذلك، وأشارت هيئة شؤون الأسرى أنّ تلك الخطوات سيتبعها تمرد وعودة أسرى الجهاد إلى غرفهم ظهر الثلاثاء المقبل، كما أنّهم سيقومون برفض الدخول إلى غرف التنظيمات الأخرى، فيما سيتم إغلاق الأقسام كافة، يوم الأربعاء، من الساعة الـ4 عصرًا حتى نهاية اليوم.

وأشارت إلى أن الأسرى سيقومون بإرجاع وجبتي الفطور والغداء يوم الخميس المقبل أيضًا، والتشاور مع مختلف الفصائل في نهاية الأسبوع للاتفاق على موعد لحل التنظيمات، ضمن خطوات التصعيد الإضافية.

من جهتها قامت إدارة سجون الاحتلال منتصف الشهر الماضي بالإخلال بالاتفاق الذي أبرم مع الحركة الأسيرة، حيث كانت تنص بنود الاتفاق على إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الخامس من شهر سبتمبر الماضي، والحفاظ على الاستقرار في كافة السجون، وحل مسألة توزيع أسرى حركة الجهاد، بمنع توزيعهم على غرف التنظيمات الأخرى، بالإضافة إلى فتح عدد من الغرف لهم، في كل قسم بالسجون، إلا أن ذلك لم يتم حتى اللحظة، وتجاهلت سلطات الاحتلال ذلك المطلب المتفق عليه.