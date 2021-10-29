«البيئة» تحرر 12 محضرًا ضد مزارعين حرقوا قش الأرز في 6 محافظات

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أهمية الدور التوعوي الذي تقوم به الوزارة لرفع الوعي لدى المزارعين، بأهمية الاستفادة من قش الأرز كأسمدة وأعلاف غير تقليدية وتعريفهم أضرار حرقه، مشيرةً إلى قيام الأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة المعنية بالمنظومة بـ14184 نشاطًا توعويًا.

تحرير 12 محضرًا ضد مزارعين حرقوا قش الأرز

وأوضحت وزيرة البيئة، في بيان، اليوم الجمعة، أن الوزارة تبذل قصارى جهدها من أجل إحكام السيطرة على كافة مصادر التلوث، بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتنمية المحلية والجهات المعنية، مشيرة إلى وزارة البيئة إلى تحرير 12 محضرًا لمزارعين قاموا بحرق قش الأرز في محافظات «الشرقية، الغربية، كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية، القليوبية».

وأشارت «فؤاد» إلى أن إجمالي ما تم تجميعه من قش الأرز داخل محافظات المنظومة حتى الآن، بالتعاون مع وزارة الزراعة، وصل إلى نحو 31.5 ألف طن من 317 موقعًا.

التفتيش على 6514 منشأة صناعية

وأضافت، أن الفرق التفتيشية التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة فى كافة أنحاء محافظات المنظومة «الشرقية، الغربية، كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية، القليوبية»، قامت بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية بالتفتيش على 6514 منشأة صناعية حتى الآن، تنوعت بين منشآت كبرى ومتوسطة وصغرى، وتبين مطابقة 380 وتوقف 4961 عن العمل وفقًا لقرارات السادة المحافظين بوقف بعض الأنشطة الملوثة للبيئة ومخالفة 1173 منشأة للحدود المسموح بها في قانون البيئة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

فحص 19 ألفًا و373 سيارة

ولفتت إلى تنفيذ الوزارة عدد من الحملات المرورية لفحص عوادم السيارات على الطرق داخل وخارج المدن، في مواقع متفرقة من محافظات الجمهورية وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بهدف إحكام الرقابة على الانبعاثات الناتجة عن عوادم السيارات وضبط المخالف منها للتقليل من الانبعاثات الملوثة للهواء؛ ما أسفر أسفرت عن فحص نحو 19 ألفًا و373 سيارة، وتبين مطابقة 15 ألفًا و662 سيارة، ومخالفة 3711 للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتعديلاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

استقبال 376 بلاغًا من المواطنين

كما استقبلت الإدارة العامة لخدمة المواطنين 376 بلاغًا تنوع بين بلاغات عن قش أزر وصلت لنحو 52 بلاغًا، و324 بلاغًا عن حرق مخلفات بلدية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.