«البيئة»: انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكبريت في الهواء طبيعية

في إطار المتابعة اليومية لجودة الهواء بجمهورية مصر العربية من قبل وزارة البيئة والأجهزة الفنية التابعة لها، بهدف تقصي الحقائق من خلال متابعة نتائج منظومة رصد ملوثات الهواء المحيط اللحظية التابعة لوزارة البيئة، التي يبلغ عدد محطتها الآلية واللحظية 58 محطة لحظية؛ أوضحت المراجعات لنتائج يوم الأحد الموافق 24 أكتوبر 2021، أن المتوسطات اليومية لغاز ثاني أكسيد الكبريت (الملوث الرئيسي لانبعاثات البراكين) تتوافق مع الحدود القصوى لملوثات الهواء الخارجي المسموح بها قانونا بنسبة 100%.

جودة الهواء فيما يخص غاز ثاني أكسيد الكبريت في الوضع الطبيعي

وبذلك يتضح أن الوضع العام لمؤشرات جودة الهواء فيما يخص غاز ثاني أكسيد الكبريت في الوضع الطبيعي لهذا الوقت من العام ولم تتأثر بأي عوامل خارجية.

وفي إطار مسؤولية وزارة البيئة عن حماية البيئة المصرية، تقوم بنشر تقارير الإنذار المبكر للمواطنين وتعريفهم بمستويات التلوث المتوقعة نتيجة تأثير العوامل الجوية في المناطق المختلفة من خلال تدشين رابط على موقع وزارة البيئة، يمكن من خلاله متابعة نموذج مفصل لتقارير الإنذار المبكر لكافة مناطق الجمهورية.