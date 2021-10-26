«البيئة» توضح تأثير انبعاثات البراكين على جودة الهواء في مصر

أصدرت وزارة البيئة بيانا حول نتائج منظومة رصد ملوثات الهواء المحيط اللحظية، وذلك في إطار المتابعة اليومية لجودة الهواء بجمهورية مصر العربية من قبل الوزارة والأجهزة الفنية التابعة لها، بهدف تقصي الحقائق من خلال متابعة نتائج منظومة رصد ملوثات الهواء، والتي يبلغ عدد محطاتها الآلية واللحظية 58 محطة.

وأوضحت المراجعات لنتائج يوم الاثنين الموافق 25 أكتوبر 2021، أن المتوسطات اليومية لغاز ثاني أكسيد الكبريت، الملوث الرئيسي لانبعاثات البراكين، تتوافق مع الحدود القصوى لملوثات الهواء الخارجي المسموح بها قانونا بنسبة 100%.

مؤشرات جودة الهواء

وأضاف البيان أنه بذلك يتضح أن الوضع العام لمؤشرات جودة الهواء فيما يخص غاز ثاني أكسيد الكبريت في الوضع الطبيعي لهذا الوقت من العام، ولم تتأثر بأي عوامل خارجية.

وتقوم وزارة البيئة في إطار مسئوليتها عن حماية البيئة المصرية، بنشر تقارير الإنذار المبكر على المواطنين وتعريفهم بمستويات التلوث المتوقعة نتيجة تأثير العوامل الجوية في المناطق المختلفة، من خلال تدشين رابط على موقع وزارة البيئة http://www.eeaa.gov.eg، ويمكن من خلاله متابعة نموذج مفصل لتقارير الإنذار المبكر لكافة مناطق الجمهورية.