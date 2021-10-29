شرطة البيئة تضبط 103 قضايا متنوعة في 3 محافظات.. أطنان «مخلل» فاسدة

تواصل وزارة الداخلية، جهودها المكثفة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش الصناعي والتجاري.

وفي هذا الصدد، شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، حملة أمنية استهدفت نطاق محافظات «القليوبية – المنوفية - الشرقية».

وأسفرت الحملات، عن ضبط 103 قضايا متنوعة، على النحو التالي:

التخلص غير الآمن للمخلفات الخطرة

المنشآت الصناعية: تم ضبط «مسبك زهر – مسبك ألومنيوم - مصنع سحب ودرفلة حديد - مسبك وسحب ودرفلة النحاس»؛ لوجود مخالفات بيئية تتمثل في «مزاولة النشاط بدون ترخيص من الجهات المعنية – الحرق المكشوف للمخلفات الناتجة عن النشاط التخزين غير الآمن للمخلفات الخطرة – التخلص غير الآمن للمخلفات الخطرة – عدم وجود الموافقة البيئية لمزاولة النشاط – عدم وجود سجل الحالة البيئية».

ضبط 9 أطنان مواد خام مجهولة المصدر

الصحة العامة: ضبط المدير المسئول عن مصنع عشوائي «غير مرخص» لتدوير المخلفات في تصنيع المنتجات البلاستيكية، وعُثر بداخله «9 أطنان مواد خام ومنتج نهائي لمخلفات بلاستيكية»، مجهولة المصدر ومقلدة منسوب إنتاجها لشركات وهمية وبدون بيانات - خط إنتاج عشوائى لإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية - كمية كبيرة من العبوات المنسوبة لشركات وهمية معدة للتعبئة».

ضبط 4 مصانع مخللات وعصائر وملح بدون بيانات

المواد الغذائية: ضبط 4 مصانع «مخللات، عصائر، ملح طعام» بإجمالي مضبوطات «145,5طن مواد غذائية» مجهولة المصدر، ومقلدة منسوب إنتاجها لشركات وهمية وبدون بيانات.

الثروة الزراعية: ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة المخصبات الزراعية بدون ترخيص، وضبط بداخله «10,35 طن مواد خام ومنتج نهائي لأسمدة ومخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركة وهمية معبأة ومعدة للتداول».