ضبط 682 مخالفة.. جهود شرطة البيئة والمسطحات خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملات تفتيشية مُكبرة؛ لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة؛ استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

وأسفرت تلك الحملات عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، على النحو التالي:

في مجال الملاحة الداخلية

ضبط 431 مخالفة لقانون الملاحة، متمثلة في «مخالفة شروط التراخيص - عدم اكتمال أدوات الإطفاء والإنقاذ – عدم وجود التراخيص الملاحية – عدم اكتمال الطاقم الملاحي- انتهاء التراخيص الملاحية- القيادة بدون رخصة - عدم وجود الأنوار الملاحية – حمولة زائدة».

في مجال حماية البيئة

ضبط 99 مخالفة لقانون البيئة متمثلة في «عدم وجود سجل بيئي – التخلص غير الآمن من المخلفات السائلة والصلبة والبترولية».

في مجال الصحة

ضبط 19 مخالفة متعلقة بالاشتراطات الصحية متمثلة في عدم وجود شهادات صحية.

في مجال الري

ضبط 46 مخالفة لاشتراطات تراخيص الري.

في مجال الحماية المدنية

ضبط 66 مخالفة لاشتراطات الحماية المدنية.

في مجال السياحة

ضبط 21 مخالفة اشتراطات السياحية متمثلة في «انتهاء رخصة السياحة».

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.