ضبط عصائر بتاريخ إنتاج من المستقبل في مصنع غير مرخص بالإسكندرية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسكندرية، برئاسة المحاسب محمد سعد الله، وكيل الوزارة، من ضبط طن عصائر مجهولة المصدر بمصنع غير مرخص، حيث يتلاعب المصنع في البيانات، بعدما تم رصد عدد من المنتجات مدون عليها تواريخ إنتاج من المستقبل، وهو ما يشير إلى الغش التجاري، وتمت تلك الضبطية خلال حملات لتشديد الرقابة التموينية على مصانع الصناعات الغذائية و منها مصانع العصائر حماية لصحة السادة المواطنين.

ضبط مصنع عصير غير مرخص شرق الإسكندرية

بدأت الواقعة حين قامت إدارة شرق التموينية، برئاسة محمد زكريا، مدير الإدارة، وإشراف فريد شوقي، رئيس الرقابة وفريق العمل التابع له، بالاشتراك مع مباحث التموين بشن حملات بنطاق الإدارة.

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع لإنتاج العصائر بأنواعها، مانجو وفرولة وجوافة، غير مرخص، بدائره قسم ثاني الرمل، وتم التحفظ على المضبوطات، ومصادرة ما يقرب من طن عصائر منتجات نهائية، غير مدون عليها أي بيانات، سواء تواريخ إنتاج أو تواريخ صلاحية، ومجهولة المصدر، مما يشكل خطورة على صحة المواطنين.

تواريخ إنتاج العصائر من المستقبل

كما تم التحفظ على بعض العصائر مدون عليه تاريخ إنتاج لاحق من المستقبل، مما يشكل جريمة غش تجاري وتدليس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفة، للعرض على وكيل النائب العام للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.