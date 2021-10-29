قبل ساعات، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قرب الانتهاء من إنشاءات وتجهيزات جامعة القاهرة الدولية في مدينة 6 أكتوبر لتكون كأول جامعة دولية تخرج من الجامعات الحكومية في مصر.

في السطور التالية، تقدم «الوطن» تفاصيل بدء الدراسة في جامعة القاهرة الدولية، وموعد بدء الدراسة فيها، وبرامجها التعليمية واللغات التي سيتم تدريسها داخل الجامعة.

تفاصيل بدء الدراسة بجامعة القاهرة الدولية

بحسب جامعة القاهرة، فقد جرى الانتهاء من 90% من إنشاءات وتجهيزات الجامعة بمقرها في مدينة 6 أكتوبر، ومن المقرر انطلاق الدراسة بها اعتبارا من العام الدراسي المقبل.

المدرجات والمكاتب والمعامل داخل الجامعة ستكون مؤسسة وفقا لأسس الجامعات الذكية من الجيل الرابع، وستكون كافة المباني والمنشآت والحرم الجامعي مترابطة إلكترونيا.

البرامج التعليمية التي ستدرس للطلاب في الجامعة، ستكون متوافقة مع متطلبات سوق العمل المحلي من أجل حصول الخريجين على فرص عمل فور التخرج.

مُدرسون وأساتذة أجانب في «جامعة القاهرة الدولية»

الجامعة ستضم في قوام أعضاء هيئة التدريس، أستاذة من الزائرين الأجانب بما يتناسب مع احتياجات البرامج التعليمية.

لأول مرة سيتم الدراسة بنظام اللغات الاجنبية للتسهيل على خريجي الجامعة، واستكمال الدراسات العليا في الخارج دون دراسات تكميلية أخرى.

سيتم إعلان قواعد القبول والشروط وطرق التقدم للدراسة بجامعة القاهرة الدولية نهاية العام الدراسي الجاري، أي بنهاية يونيو 2022.

الإعلان عن مصروفات جامعة القاهرة الدولية في يوليو 2022

سيتم الإعلان في يوليو 2022، عن مصروفات الجامعة، حيث تجرى جامعة القاهرة في الوقت الحالي مناقشات حول المصاريف المقررة لها، خاصة في ظل رغبة الجامعة في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.