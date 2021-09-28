«الخشت» يتابع سير العمل بمشروع جامعة القاهرة الدولية في 6 أكتوبر

تلقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا عن سير العمل في مشروع جامعة القاهرة الدولية خلال الثلاث سنوات الماضية، والمقام بأرض الجامعة في مدينة 6 أكتوبر بنظام البرامج الدولية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة والوقوف على الوضع الحالي للمشروعات الكبرى التي تنفذها الجامعة، وفق جدول زمني محدد في إطار استراتيجيتها للتحول إلى جامعة ذكية من جامعات الجيل الرابع.

وقال الدكتور الخشت، إن التقرير تضمن مراجعة أعمال جامعة القاهرة الدولية، والالتزام بأعلى المواصفات، ورفع معدلات الإنجاز في المشروع لانتهاء البرنامج الزمني للمرحلة الأولى، التي تشمل المبنى الرئيس والمباني الإدارية والأنشطة التعليمية والمدرجات، والعمل بشكل متواز بين الأعمال الإلكتروميكانيكية والتشطيبات، لسرعة إنجاز المشروع بدرجة كبيرة من الكفاءة، بشكل يليق بعراقة ومكانة جامعة القاهرة وافتتاحه في الموعد المقرر.

الخشت: الالتزام بأعلى المواصفات ورفع معدلات الإنجاز وإنهاء المرحلة الأولى للمشروع لافتتاحها في موعده

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أنّه جرى التشديد على ضرورة الإسراع في الإنتهاء من المرحلة الأولى وتكثيف العمالة، وجرى التعاقد لتوريد أثاث الجامعة الدولية طبقًا للطابع المعماري العريق لجامعة القاهرة الأم، ليواكب احتياجات البرامج وسوق العمل الإقليمي والعالمي، مع الحفاظ على الشكل الحضاري والمعماري العريق لجامعة القاهرة، الذي يعتبر بصمة تاريخية وحضارية في تاريخ الجامعات في الشرق الأوسط.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أنّ جامعة القاهرة الدولية تضم مبانٍ للأنشطة التعليمية والمدرجات ومنطقة مراكز الأبحاث والعلوم على أعلى مستوى، كما تضم مدينة طبية وكليات الثورة الصناعية الرابعة مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي وعلوم الطاقة المتجددة وعلوم وتكنولوجيا الفضاء، ومنطقة الملاعب الرياضية على مساحة 171.432م2، ومنطقة الاستاد الرياضي الذي يسع 20 ألف متفرج لإقامة منافسات دوري الجامعات، وسيتم تخصيص سكن للطلاب والطالبات الوافدين.

الإسراع بمعدلات التنفيذ والتعاقد مع كبرى الشركات لتوريد أثاث الجامعة الدولية طبقا للطابع المعماري للجامعة الأم

وأضاف الخشت، أنّ جامعة القاهرة الدولية، تهدف لتقديم نظام تعليمي متكامل، يعتمد على أطر التعاون مع الجامعات والمؤسسات والمراكز التعليمية والبحثية والخدمية والصناعية، وجهات التوظيف المحلية والإقليمية والعالمية، بما يحقق التميز العلمي والبحثي، من خلال تحقيق التوأمة والشراكة، وإنشاء محفظة للبرامج الدولية والعمل على مشاريع البحوث والصناعة، وتقديم خريجين متميزين ذوي قدرة تنافسية للعمل داخل مصر وخارجها، بما يواكب سوق العمل، مع ربطه بالواقع العملي وتنمية فكر ريادة الأعمال لدى الخريجين، وتحويل الجامعة إلى حاضنة للمشروعات الابتكارية والمبدعة، وتكوين فرق عمل بحثية في مجالات البحوث البينية وعلاج مشكلات واقعية، وتقديم أولويات واحتياجات سوق العمل والانخراط الفاعل في السوق العالمية، وتحويل مخرجات البحوث وحاضنات المشروعات إلى مدخلات تمويلية بما يحقق زيادة الإنتاجية والتنمية المستدامة في بيئة عالمية تفاعلية.

الجامعة الدولية تواكب احتياجات سوق العمل الإقليمية والعالمية وتضم مراكز بحثية بمستوى عالمي

وتأتي جامعة القاهرة الدولية في إطار توجيهات القيادة السياسية لإحداث نقلة عالمية للجامعات المصرية، وفي ظل فلسفة جامعة القاهرة التي تهدف للانتقال نحو جامعات الجيل الرابع، عن طريق خلق كيان أكاديمي جديد ومتكامل قائم على الشراكة مع الجامعات الدولية ذات الثقل العالمي، حيث وضع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وكوكبة من قيادات التعليم في أبريل 2018، حجر الأساس للمشروع بمدينة 6 أكتوبر.

وتعتمد جامعة القاهرة الدولية على عدة محاور رئيسية، وهي العولمة والتدويل والشراكة مع الجامعات العالمية والشراكة مع المؤسسات المهنية وريادة الأعمال والمشروعات الابتكارية والمبدعة والاهتمام بالبحوث البينية، من خلال تقديم برامج أكاديمية وتخصصية في مجالات عالمية، مثل علوم النانوتكنولوجي وتطبيقات الليزر والعلوم النووية، إلى جانب علوم أبحاث وعلوم وتكنولوجيات الفضاء وطب الأطفال والتمريض والحيوان والهندسة الوراثية والزراعية، بمناهج وأساليب تعليم وتقييم تنافسية تتم بواسطة نخبة من أعضاء هيئة التدريس على مستوى عالٍ من الكفاءة والخبرة يتم انتدابهم من داخل أو خارج جامعة القاهرة، وفقا لإنتاجهم البحثي والتدريسي وكفاءات العمل في الفرق البحثية مع تقديم خدمات مجتمعية وتسهيلات مادية ونظام إداري وإلكتروني يتناسب مع بيئات العمل المحلية والعالمية.

ويحترم نظام القبول للطلاب بجامعة القاهرة الدولية، قيم التنوع وتكافؤ الفرص في اختيار الطلاب، وفقًا لعدة خطوات، منها القبول المبدئي بمكتب التنسيق للطلاب الذين تنطبق عليهم شروط الالتحاق بالجامعة وكلياتها، مع تقديم طلب التحاق بفرع الجامعة، ونتائج اختبارات المراحل السابقة للطالب في العلوم التخصصية، وإجراء مقابلة شخصية وإلكترونية تقيس مهارات التميز والابتكار والدافعية وإدارة الوقت والقدرة على العمل في فرق بحثية، وتستهدف الجامعة الطلاب المحليين والدوليين.