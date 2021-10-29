محمد هنيدي يواصل بروفات مسرحية «سلام مربع» قبل عرضها في موسم الرياض

يواصل الفنان محمد هنيدي العمل على بروفات مسرحية «سلام مربع»، التي يقدمها بمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، ضمن فعاليات موسم الرياض 2021، في الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر المقبل على مسرح «بكر الشدي» في العاصمة السعودية الرياض.

تركي آل شيخ ينشر صورة من كواليس «سلام مربع».. وهنيدي: «لازم تقلق»

ونشر المستشار تركي آل شيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، صورة من كواليس المسرحية برفقة الفنان محمد هنيدي، عبر حسابه على «تويتر»، قائلا: «كبست على بروڤة الفنان الكبير محمد هنيدي لمسرحيته في موسم الرياض التي ستنطلق 1 نوفمبر على مسرح بكر الشدي في البوليفارد»، وأضاف مازحا: «ونادالي البوديجاردات وطلعوني بالقوة من الكواليس… ليه كذا ياهنيدي».

من جانبه، رد «هنيدي» عليه بصورة من فيلم «فول الصين العظيم»، قائلا: «ماتقلقش خالص يا بو ناصر أنت في حماية أخوك هنيدي.. فلازم تقلق أكتر».

ويشارك مجموعة من نجوم الكوميديا في بطولة مسرحية «سلام مربع»، من بينهم أيتن عامر، محمد ثروت، محمد محمود، إيمان السيد، بالإضافة إلى ميرنا نور الدين، ومن تأليف وإخراج خالد جلال.

وتدور أحداث المسرحية في إطار من الكوميديا حول مطرب شعبي يدعى «سيد» يحاول جمع الأموال اللازمة للزواج من حبيبته، وفي الوقت نفسه يواجه صراع مع المجتمع وسط محاولاته للوصول إلى الشهرة وإقناع الجميع بموهبته في الغناء.

أسعار تذاكر مسرحية «سلام مربع» في موسم الرياض 2021

وفتحت الهيئة العامة للترفيه باب الحجز للعرض المسرحي «سلام مربع»، وجاءت أسعار التذاكر في 5 فئات تبدأ من 200 إلى 1200 ريال سعودي، وهي ما توازي ألف إلى 5 آلاف جنيه مصري، وتبدأ العروض من يوم الاثنين المقبل وحتى يوم السبت من الأسبوع التالي.