محمد هنيدي يكشف عن «لوك» المسرحية الجديدة: شعره أحمر

نشر الفنان محمد هنيدي، صورة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مؤكدا أنه «لوك جديد» لعمل فني مرتقب، وظهر خلالها وهو يرتدي «جاكت بمبي وشعر باللون الأحمر» معلقًا عليها بقوله: اللوك الجديد وجاري البحث عن اسم فني جديد.

عمر كمال لـ محمد هنيدي: أنت عندليب الجيل

وعلّق المطرب عمر كمال، على «لوك» محمد هنيدي الجديد، بقوله: اللي يقولك هنيدي أخروا تمثيل، قول له ده عندليب الجيل.

محمد هنيدي يجسد شخصية مطرب شعبي في مسرحية جديدة: شكرًا شيبة وعمر كمال

وشوق محمد هنيدي، جمهوره ومتابعيه، لفيديو مرتقب من البروفات سيقوم بنشره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، بقوله: انتظروا أول فيديو من البروفات وشكرًا لـ أحمد شيبة وعمر كمال على النصايح والدعم.

وفي الساعات الماضية، فاجأ محمد هنيدي، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بـ«فيس بوك» اعتزاله الفن، وكتب مداعبا جمهوره: «قررت النهاردة الصبح قرار مهم، قررت اعتزال التمثيل والتفرغ لمهنتي الجديدة كمطرب أفراح شعبي».

ومع تفاعل المتابعين على السوشيال ميديا بشأن قرار اعتزاله، في إطار من الضحك والمزاح وقولهم بأن «العندليب راجع» في إشارة منهم لفيلمه الكوميدي «عندليب الدقي»، رد محمد هنيدي على استفسارات جمهوره عن اتجاهه للغناء، ممازحًا إياهم بقوله: «أي حد عنده فرح قريب هنزل ايميل لتلقي حجوزات الأفراح بدءًا من نهاية شهر أيلول».

وفي تصريحات لـ«الوطن» قال الفنان محمد هنيدي، إن إعلان اعتزاله الفن، بمثابة «هزار»، مع جمهوره ومتابعيه، وأن اتجاهه للغناء، هو مهمة جديدة من خلال عمل مسرحي للمخرج الكبير خالد جلال، وسيجسد خلاله دور مطرب أفراح شعبية.