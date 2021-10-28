البنوك تعلن أسعار الفائدة الجديدة الأسبوع المقبل.. وتوقعات بالتثبيت

تجتمع لجان الإليكو في البنوك الأسبوع المقبل، اعتبارًا من الأحد، لمراجعة وإقرار أسعار الفائدة الجديدة على المنتجات المصرفية المختلفة مثل الودائع والشهادات وعوائد الحسابات الجارية وحسابات توفير، في ضوء قرار البنك المركزي المصري.

مراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

وتجتمع اليوم الخميس الموافق 28 أكتوبر 2021 لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، حيث ثبتت اللجنة أسعار الفائدة في آخر اجتماع لها، منتصف شهر سبتمبر الماضي، للمرة السابعة على التوالي عند 8.25% و9.25% و8.75% على سعري الإيداع والإقراض ليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري علي الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 8.75%.

وتوقعات مصادر مصرفية في تصريحات لـ«الوطن»، أن يكون قرار البنك المركزي اليوم الخميس بتثبيت أسعار الفائدة، في ظل وقوع معدلات التضخم في دائرة استهداف البنك المركزي، متابعين أن قرار البنوك سيكون بتثبيت أسعار الفائدة اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية كما هي دون زيادة

اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، يأتي عقب إعلان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن ارتفاع معدلات التضخم في شهر سبتمبر عند 6.6%، بنسبة 1.1%، على أساس شهري، مقارنة بشهر أغسطس.

ورجحت محلل الاقتصاد الكلي بـ«اتش سي»، مونيت دوس، أن يكون قرار البنك المركزي المصري بالإبقاء على أسعار الفائدة الحالية كما هي دون زيادة في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم.

وأشارت إلى أن بقاء معدل التضخم في مص عند الحدود المستهدفة من البنك المركزي، خلال الربع المالي الرابع يدفع نحو تثبيت الفائدة، إذ يستهدف المركزي معدل تضخم 7% (+/- 2%)، بالإضافة إلى عوامل أخرى منها تعافي الموارد النقدية الأجنبية للبلاد.