عون يطلب من روسيا صور الأقمار الصناعية لانفجار مرفأ بيروت

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الجمعة، بأن الرئيس اللبناني ميشال عون طلب من روسيا الحصول على صور الأقمار الاصطناعية التي جرى التقاطها في يوم انفجار مرفأ بيروت.

وذكرت وكالة «النشرة» اللبنانية أن الرئيس عون طلب رسميا من السفير الروسي لدى بيروت، ألكسندر روداكوف، أن تقوم موسكو بتزويد لبنان بصور الأقمار الصناعية العائدة ليوم الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.

عون طلب الصور بعد ترحيب بوتين

وأضافت الوكالة أن الطلب جاء بعد الموقف الذي أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين قبل أيام، حول استعداد بلاده لتزويد لبنان بصور الأقمار الصناعية العائدة ليوم الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، علّها توفر معلومات إضافية يمكن أن تفيد التحقيق القضائي في الجريمة.

وتابعت الوكالة بأن السفير روداكوف، وعد بنقل الطلب الرئاسي إلى القيادة الروسية ليبنى على الشيء مقتضاه.

وشهد أغسطس الماضي ذكرى مرور عام على انفجار مرفأ بيروت المروع الذي تسبب في مقتل أكثر من 200 شخص، وألحق دمارا هائلا بالعاصمة اللبنانية، في أكبر الكوارث التي مر بها البلد عبر تاريخه.

استقالة حكومة حسان دياب

واستقالت الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب، بعد ستة أيام من الانفجار، لتدير البلاد حكومة تصريف أعمال في غياب اتفاق بين القوى السياسية على تشكيل حكومة جديدة، انتهت بتكليف نجيب ميقاتي، بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، إن انفجار مرفأ بيروت «كشف عورات البلد»، موضحا في بيان بمناسبة ذكرى الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية: «سنة مرت على ذلك الزلزال الذي ضرب بيروت وكل لبنان، في 4 أغسطس انفجر أحد عنابر الفساد المتراكم، وكانت نتائجه مدمرة على جميع المستويات، خسرنا شهداء وأصيب الآلاف ودُمرت منازل ومؤسسات، ترك جروحا عميقة في النفوس والوجدان وفي واقع البلد».