تراجع أسعار الذهب اليوم الجمعة.. وعيار 21 يفقد أكثر من 10 جنيهات

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، 29 أكتوبر 2021، في السوق المحلي بشكل كبير لأغلب عيارات الذهب، ليصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 780 و782 جنيها في المتوسط، مقارنة بسعر 795.5 جنيه للجرام أمس الخميس.

وترصد جريدة «الوطن» عبر موقعها الإلكتروني أسعار الذهب والتغييرات الطارئة عليه خلال اليوم، ويشتمل التقرير على سعر المعدن الأصفر بجميع عياراته، بداية من عيار 21 الأكثر انتشارا في السوق المحلية خاصة بمحافظات الصعيد والدلتا، وعيارات الذهب 18 و22 و14 و12.

وتختلف أسعار الذهب من محل صاغة إلى آخر، وكذلك تتباين الأسعار باختلاف الماركات والعلامات التجارية للمشغولات الذهبية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل متوسط سعر الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية، لـ جرام الذهب عيار 21 أسعار تترواح بين 782 و780 جنيها، فيما يباع جرام الذهب عيار 18 بأسعار تترواح بين 670 و669 جنيها.

بينما وصل جرام الذهب عيار 24 اليوم إلى أسعار تترواح بين 894 و891 جنيها بالمحلات، مقابل وصول جرام الذهب عيار 22 إلى أسعار تترواح بين 817 و819 جنيها، وجرام الذهب عيار 14 سجل أسعارا بين 520 و521 جنيها، وعيار 12 يباع بأسعار 446 و447 جنيها.

سعر الأوقية اليوم في مصر.. والجنيه الذهب

وتباع أوقية الذهب اليوم في مصر، بأسعار تترواح بين 27,795 و27,723 جنيها، وذلك خلال التعاملات الصباحية.

فيما ترواح سعر الجنيه الذهب اليوم، بين 6,256 و6.240 جنيها، وكذلك سجل كيلو الذهب في مصر أسعار 891,429 و893,714 جنيها.

أسباب التراجع الملحوظ في سعر جرامات الذهب

وتعود أسباب هبوط أسعار جرامات الذهب المختلفة في مصر إلى أسباب عالمية، لارتباط الأسعار المحلية بالسوق العالمي، بجانب زيادة المعروض من قبل الشركات والدول في البورصات العالمية، بحسب تصريحات خبراء سوق الذهب لـ «الوطن».

ويتأثر السعر المحلي لجرامات الذهب في مصر بتحركات السوق العالمي والبورصات، بالإضافة إلى التغيرات الاقتصادية العالمية التي تطرأ على الدول.