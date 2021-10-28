سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 28-10-2021

يتابع الكثيرين أسعار الذهب بشغف، خاصة في ظل التراجع في الأسعار الذي شهده المعدن الأصفر خلال الفترة الأسبوع الماضي، وخاصة سعر جرام الذهب عيار 21، وبحسب شعبة المشغولات الذهبية، تتأثر الأسعار المحلية في مصر بحركة السوق العالمي والتداول في البورصات العالمية، بجانب الأحداث الاقتصادية في الدول التي تؤثر بشكل كبير.

أسعار الذهب اليوم

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن»، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، فضلًا عن أسعار عياري 24 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت صباح اليوم، الخميس 28 أكتوبر الحالي، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد ونقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بـ«البندقي» اليوم، بين 891 إلى 894 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، اليوم، بين 780 إلى 782 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

وتراوح سعر الذهب عيار 18 اليوم، بين 669 إلى 670 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وتراوح سعر الجنيه الذهب اليوم، بين 6240 إلى 6256 جنيهًا.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس 28 أكتوبر 2021، في أسواق المال، نحو 904.57 جنيه، 57.56 دولار أمريكي، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال نحو 791.52 جنيه، 50.37 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 678.44 جنيه، 43.17 دولار أمريكي، إذ تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وبحسب تصريحات سابقة لجريدة «الوطن» قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الذهب العالمية ستشهد انخفاضا خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك نظرًا لانخفاض الأسعار بشكل ملحوظ وواضح وهو ما يأتي بسبب زيادة المعروض من قبل الشركات والدول في البورصات العالمية.