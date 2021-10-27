انخفاض أسعار الذهب اليوم للمستهلك بقيمة جنيهين وسط توقعات بالزيادة

انخفضت أسعار الذهب، اليوم، للمستهلك في محلات الصاغة في مصر خلال الوقت الحالي، بعد تحديث الأسعار من قبل البورصات العالمية، وذلك عقب انخفاض الأسعار في البورصة العالمية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث تتأثر الأسعار المحلية في مصر بحركة السوق العالمي والتداول في البورصات العالمية، بجانب الأحداث الاقتصادية في الدول التي تؤثر بشكل كبير في الأسعار العالمية للذهب وكذلك المحلية.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم، خلال التحديث الثاني للأسعار في التعاملات اليومية بقيمة جنيهين للجرام الواحد، حيث سجلت أسعار الذهب عيار 21 مبلغ 778 جنيها للجرام الواحد، وهو الأكثر شعبية في السوق المصري.

انخفاض أسعار الذهب اليوم للمستهلك وسعر جرام الذهب عيار 18 يسجل 667 جنيها

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 انخفاضا بقيمة جنيهين أيضا في محلات الصاغة اليوم دون احتساب سعر المصنعية حيث بلغ سعره 667 جنيها، والذي يمثل الأعلى في سعر المصنعية الخاص به نظرا لتميزه بأشكال عديدة.

وانخفض سعر الذهب عيار الذهب 24 وهو الأقل مبيعا في السوق المصري 889 جنيها للجرام بانخفاض قدرة جنيهين مقابل، سعره أمس.

وتراجعت أسعار الذهب اليوم للمستهلك بقيمة 5 جنيهات في السوق المحلي خلال يومين فقط من تعاملات البورصة، حيث انخفضت الأسعار عالميا بقيمة 10 جنيهات خلال يومين.

ارتفاع مرتقب في أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الذهب العالمية ستشهد انخفاضا خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك نظرا لانخفاض الأسعار بشكل ملحوظ وواضح وهو ما يأتي بسبب زيادة المعروض من قبل الشركات والدول في البورصات العالمية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه خلال الأيام المقبلة ستشهد أسعار الذهب للمستهلك ارتفاعا نظرا إلى أن الشركات والدول تقوم بطرح كميات الذهب لديها في البورصات العالمية لبيعها عند ارتفاع السعر ثم تعاود لشرائها مرة أخرى عند انخفاض الأسعار لتحقيق مكاسب مادية.