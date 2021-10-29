إلغاء بث مباشر فجأة للقاء بابا الفاتيكان مع الرئيس الأمريكي جو بايدن

ألغى الفاتيكان، الخميس بشكل مفاجئ البث المباشر للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن مع البابا فرانسيس، ما أثار شكاوى من الصحفيين وخصوصا المعتمدين من البيت الأبيض بخصوص حرية الصحافة وطلبوا توضيحا لما جرى.

وشمل البث المباشر مشاهد لوصول موكب الرئيس إلى فناء الفاتيكان فقط، وقال ماتيو بروني، المتحدث باسم الفاتيكان إن هذا إجراء عادي تم وضعه خلال فترة انتشار جائحة كورونا ويشمل جميع رؤساء الدول أو ممثلي الحكومات الزائرين، بحسب شبكة «يورو نيوز» الإخبارية.

وأكد بروني على أن الفاتيكان سيقدم مقاطع مصورة للحدث لوسائل الصحافة المعنية.

ويأتي منع البث المباشر بعد أن قام الفاتيكان بمنع الطواقم الصحفية بما فيها المصورين والمراسلين من تغطية الفعاليات البابوية داخل الفاتيكان منذ أوائل عام 2020، إذ يُسمح بالدخول فقط لمصور البابا الرسمي وصحفيي الفيديو العاملين لدى الفاتيكان.

هذا وقد قدم اتحاد مراسلي الفاتيكان على إلغاء البث، كما واشتكت العديد من وسائل الإعلام، بما في ذلك وكالة أسوشيتيد برس، احتجاجا رسميًا على قطع البث المباشر لبايدن يوم الخميس وطلبوا توضيحًا رسميا مع الإعراب عن أسفهم لعدم وجود ممثلين عن الصحافة المستقلة لتغطية الزيارة.

بايدن يلتقي بابا الفاتيكان في روما

من جانبها أفادت وكالة «رويترز» للأنباء، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وصل إلى الفاتيكان للقاء البابا فرنسيس.

وبدأ بايدن اليوم جولة أوروبية تستغرق 5 أيام، وستبدأ من إيطاليا للمشاركة في اجتماع قمة العشرين.

وأكد مستشار البيت الأبيض للأمن القومي، جيك سوليفان، أثناء موجز صحفي عقده أمس أن الرئيس الأمريكي والحبر الأعظم سيعقدان لقاء وجها لوجه، سيخلفه اجتماعا موسعا بين وفديهما، مشيرا إلى أن محادثاتهما ستتناول طيفا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ابتداء من المناخ ووصولا إلى «إنعاش عادل للاقتصاد العالمي».

كما سيلتقي بايدن اليوم في روما مع كل من السكرتير الكاردينالي لدولة الفاتيكان، بيترو بارولين، ورئيسي الجمهورية والحكومة الإيطاليين، سيرجيو ماتاريلا، وماريو دراجي.