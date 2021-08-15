«الجندي»: «هنخلي الفاتيكان ذراع ترويجي سياحي لمصر في أوروبا»

قال المهندس عادل الجندي، المنسق الوطني لمسار العائلة المقدسة ومدير الإدارة الاستراتيجية لوزارة السياحة، إنه وفي إطار حرص الوزارة على تعزيز ريادة مصر كوجهة سياحية عبر ما تملكه من مقومات بشرية وسياحية متنوعة وإرث مصري فريد، سعت الوزارة إلى إنهاء بناء وتمهيد مسار العائلة المقدسة وإعلام الفاتيكان بإيطاليا حيال آخر المستجدات، «هنخلي الفاتيكان ذراع ترويجي سياحي لمصر في أوروبا».

الجندي: نسعى ليكون المسار المقدس المصري مكملا للمسار المقدس الأوروبي

وأضاف «الجندي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الأحد، أنه الاتفاقات التي تم إبرامها مع الفاتيكان أكدت فيها مصر ضرورة دمج مسار العائلة المقدسة في أوروبا مع المسار المصري، حتى يكون مكملا للمسار الآخر في أوروبا، والذي يعد إرثا إنسانيا يتصل بالموروثات الإنسانية للعالم أجمع.

الجندي: «مفيش معوقات قابلتنا.. والعائد سيكون أكبر بكثير»

وأوضح أنه وحتى الآن تم إنجاز المشروع بنسبة 100%، ولكن يتبقي التأكد من توقيت بدء مسار العائلة المقدسة، لافتا إلى أنه جرى تنمية المحور السياحي وبات منفصلا عن باقي المسارات السياحية الأخرى، «مفيش معوقات قابلتنا، والعائد سيكون أكبر بكثير».

الجندي: «هما جايين قريب علشان يشوفوا ما تم إنجازه في مصر.. والتنسيقات شغالة»

وتوقع بأنه يتبقى أسبوعان لحين إطلاق المسار الجديد كاملا للحج للمسيحين، حيث إنه سيتم إدراج المسار المصري ضمن المسار المقدس الأوروبي، وذلك بعد أن يحضر وفد من الفاتيكان من أجل رؤية المسار بعد تجهيزه، «إحنا جاهزين من النهارده، وهما جايين قريب علشان يشوفوا ما تم إنجازه في مصر، والتنسيقات شغالة».