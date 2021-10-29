حقوق الإنسان بين الحقوق والواجبات.. صالون حنان يوسف يناقشه بحضور عربي كبير

انعقد الصالون الثقافي للدكتورة حنان يوسف في دورته الثالثة والعشرون، أمس الجمعة، الموافق 28 أكتوبر 2021 من خلال تطبيق «زووم» وعبر موقع «فيسبوك»، تحت عنوان: «حقوق الإنسان.. حقوق أم واجبات.. حلقة نقاشية؟»، تحت رعاية المنظمة العربية للحوار والتعاون الدولي.

وصرحت الدكتورة حنان يوسف، أستاذ الإعلام الدولي وعميد كلية الإعلام بالأكاديمية البحرية بالقرية الذكية، أن موضوع حقوق الإنسان رغم أنه قضية شائكة إلا أنه جاء حرص الصالون على طرحه لأهمية تناول كل الموضوعات والقضايا المتعلقة ببناء الإنسان، والتعرف على وجهة نظر الشباب بوصفهم شريك أساسي ومستقبل الوطن.

وأوضحت يوسف أن هذا يأتي في ضوء الإجراءات التي تتخذها الدولة برئاسة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال إصدار الإستراتيجية الوطنية بحقوق الإنسان، فضلًا عن عدد من المبادرات ومنها مبادرة حياة كريمة، والتي تعد أحد الركائز الأساسية لحقوق الإنسان.

وشهد الصالون مشاركة عريضة لنخبة من الأكاديمين والمتخصصين من مصر والدول العربية من أبرزهم: المستشار عدلي حسين، الدكتورة منى الحديدي، الدكتورة سحر الأصيل «العراق»، الدكتور ناجي صليب، الدكتور شريف السبعاوي، الدكتور عبدالكريم الوزان «العراق»، الدكتور محمد علي «ليبيا»، السفير يوسف الشرقاوي، الدكتور أحمد لطفي، الدكتور داليا عثمان، الدكتور عصام البقلي، صلاح غريبة «السودان»، كما شهد الصالون مشاركة شبابية واسعة، وحرص دكتورة حنان يوسف على فتح مجال النقاش بين الشباب والسادة الضيوف لمعرفة آرائهم واستفساراتهم، لافتة إلى أن هذا التواصل يعد أحد أهم أهداف الصالون.

الصالون يتبنى دعم إستراتيجية حقوق الإنسان

وأوضح السادة المشاركون في الصالون أن قضية حقوق الإنسان من المهم مناقشتها، خاصة وأنها إحدى القضايا المطروحة الآن على مستوى العالم.

وأعلنت أن الصالون سوف يتبنى تقديم الدعم الإعلامي للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إضافة إلى نشر الوعي والتعريف بثقافة حقوق الإنسان والمسؤولية الاجتماعية للمواطن من أجل بناء المجتمع.

وأكد المشاركون على أهمية الموائمة بين الحقوق والمسؤوليات، فالفرد لا يركز فقط على حقوقه ويتناسى مسؤولياته، وبالتالي فعلى الإعلام التركيز على الجانبين والربط بينهما.

ثم اختتمت فعاليات الصالون بفقرة غنائية للشابة ندى المنسي عضوة الصالون.

الجدير بالذكر أن الصالون الثقافي فتح ملف بناء الإنسان، وذلك من خلال سلسلة من الدورات التي سيتم فيها تناول الموضوع من كل الجوانب، وذلك يأتي مع قرب احتفال الصالون بعامه الثاني على التوالي.