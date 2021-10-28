حنان يوسف تجمع شمل عائلتها في الحلقة الأخيرة من حكاية «لحظة ضعف»

يبحث عدد كبير من الجمهور عن ملخص الحلقة الخامسة والأخيرة من مسلسل ورا كل باب حكاية «لحظة ضعف»، التي عُرضت مساء أمس عبر قناة الحياة، وشهدت الحلقة العديد من الأحداث، محققة نجاحًا كبيرًا.

ملخص الحلقة الأخيرة من ورا كل باب لحظة ضعف

وبدأت الحلقة الأخيرة من مسلسل ورا كل باب لحظة ضعف باسترجاع والدة رضا لذكرياتها مع أسرتها قبل إدمان رضا التي يقوم بدوره الفنان خالد سرحان، وكيف كانوا يعيشون بسعادة ويتشاركون في كل شيء، وكذلك محاولة ميادة الوصول إلى عاصم بعد قرار رفضه في وظيفة مجلس الدولة، التي كان يسعى إليها.

وذهبت ميادة إلى منزل عاصم للبحث عنه، ومقابلة والدته التي أخبرتها أن عاصم ترك المنزل، وأن أحلام ذهبت للإقامة عند خالتها، فقامت ميادة بالوقوف بجانب والدة رضا التي تقوم بتجسيدها الفنانة القديرة حنان سليمان، ودعمها للم شمل عائلتها مرة أخرى، ومعرفة من وراء إدمان رضا.

والدة رضا تقنعه ليعالج من الإدمان

وبعد معرفتها أن «حمو» الذي يقوم بدوره الفنان الشاب تامر مجدي وراء إدمان ابنها، قامت والدة رضا بالتهجم عليه بمساعدة بعض أفراد حارتها، وأخذت أموال ابنها لتقوم بمعالجته، والإبلاغ عن حمو.

وذهبت والدة رضا إلى ابنها في ورشته التي يُقيم بها بعد تدهور حالته الصحية، وفي مشهد مؤثر جمع بين رضا ووالدته أقنعته بالذهاب إلى المصحة ليتعالج من إدمان المخدرات.

عودة رضا إلى أسرته بعد علاجه

ثم عملت على جمع شمل عائلتها حيث أقنعت فوزي بالعودة إلى أحلام ومصالحتها، وتحدثت مع عاصم ليرضى بقضاء الله ويبحث عن وظيفة أخرى، ووعدتهم بإقامة فرح لأحلام وفوزي وعاصم وميادة بعد عودة رضا من المصحة، بالإضافة إلى إقناع سناء التي قامت بدورها الفنانة رشا المهدي بالعودة إلى منزلها مرة أخرى.

وانتهت أحداث حكاية لحظة ضعف بعودة رضا إلى حالته الطبيعية وعودته إلى أسرته مرة أخرى وتولي مسؤوليتهم.

حكاية لحطة ضعف من مسلسل ورا كل باب

«لحظة ضعف» إحدى حكايات الجزء الثاني من مسلسل «ورا كل باب»، وهو من بطولة خالد سرحان، رشا المهدي، حنان يوسف، تامر مجدي، أحمد كمال أبو رية، وغيرهم من النجوم الشباب، سيناريو وحوار محمد ذو الفقار، ومن إخراج منال الصيفي، وإنتاج شركة سينرجي.