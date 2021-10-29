أعراض مرض الفيبروميالجيا.. يصيب النساء أكثر من الرجال

ربما يحدث خلطٌ أحيانًا بين التهاب المفاصل والعضلات العادي ومرض الفيبروميالجيا، بسبب تشابه الأعراض، ولكن يوجد فارق جوهري، هو أن أعراض التهاب المفاصل تُسبب الألم في مناطق معينة، ولكن أعراض مرض الفيبروميالجيا تكون شديدة الألم وتنتشر في الجسم كله.

الفيبروميالجيا يسبب آلاما في جميع أنحاء الجسم

وقال الدكتور أيمن ثروت، أستاذ مساعد الحالات الحرجة والتخدير بجامعة عين شمس ومدير وحدة الرعاية المركزية بمستشفى عين شمس بالعبور، إن مرض الفيبروميالجيا هو مرض الالتهاب العضلي الليفي، ويصيب المرض العضلات ومفاصل الجسم، ويسبب الالتهاب وآلام شديدة في العضلات والمفاصل، كما يسبب مرض الفيبروميالجيا آلاما في جميع أنحاء الجسم، كما يؤدي إلي زيادة الشعور بالإرهاق والتعب دون أن تبذل مجهود كبير

وأوضح لـ«الوطن» أن النساء أكثر إصابة بهذا المرض من الرجال، كما يأتي مرض الفيبروميالجيا بعد مرض هشاشة العظام في الأكثر إصابةً للنساء، ويؤدي إلى زيادة الشعور بالاكتئاب، والعزلة الاجتماعية.

وأشار إلى أن أعراض الفيبروميالجيا قد تتشابه مع أعراض أمراض أخرى، مؤكدًا أنه على المريض استشارة الطبيب المختص لتشخيص المرض بشكل دقيق.

11 عرضا لمرض الفيبروميالجيا

وتوجد العديد من الأعراض الشهيرة للفيبروميالجيا كالآتي:

1- الشعور بالتعب الشديد باستمرار.

2- آلام في منطقة البطن وزيادة الأوجاع في الجسم كله.

3- زيادة الشعور بالصداع المزمن.

4- حدوث جفاف في الفم والأنف والعين.

5- الحساسية الشديدة للبرد أو الحرارة

6- فقدان القدرة على التركيز.

7- الإصابة بسلس البول.

8- تهيج الأمعاء.

9- الشعور بتنميل أو وخز في الأصابع والقدمين.

10- حدوث تشنجات مؤلمة للنساء أثناء فترة الدورة الشهرية.

11- الأرق و اضطراب النوم.