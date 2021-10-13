طبيب يوضح الفرق بين التهاب اللوزتين الناتج عن الإنفلونزا وكورونا

قال الدكتور أيمن ثروت، مدير وحدة الرعاية في مستشفى العزل بالعبور، إنّ التهاب اللوزتين عدوى تصيب اللوزتين، وقد تتسبب في الإصابة بالإنفلونزا العادية أو الإصابة بفيروس كورونا، موضحا أنّ التهاب اللوزتين يختلف من شخص إلى آخر، وقد تكون الإصابة ناتجة عن التهاب أو عدوى، ما يمثل صعوبة في معرفة مصدر إصابة اللوزتين.

التهاب اللوزتين مرض شائع بين الفئات العمرية المختلفة

وأضاف ثروت لـ«الوطن»، أنّ التهاب اللوزتين مرض شائع بين الفئات العمرية، وقد يحدث في أي وقت لأي شخص، وقد يكون ناتجا عن الإصابة بالإنفلونزا الشديدة أو نزلة البرد، لذلك يجب معرفة الأعراض الرئيسية، للتأكد إذا كان هناك علاقة بين الإصابة بفيروس كورونا والتهاب اللوزتين، الذي قد يصيب الأشخاص ويتسبب في إصابتهم باحتقان في الحلق.

أعراض التهاب اللوزتين في حالات الإصابة العادية

وأضح مدير الرعاية الطبية أعراض الإصابة بالتهاب اللوزتين عند الأشخاص، وتتمثل في العديد من الاعراض التي يمكن ملاحظتها عند الإصابة، كما يلي:

- مشكلات في بلع الأطعمة وشرب السوائل.

- التهاب الحلق.

- ارتفاع في درجات الحرارة.

- تكسير في عضلات الجسم.

- ألم في المفاصل.

- السعال.

- الحمى.

- رائحة الفم الكريهة.

- خمول في الجسد والرغبة في ملازمة الفراش.

وأكد مدير وحدة الرعاية في مستشفى العزل بالعبور، أنّ علاج التهاب اللوزتين يكون من خلال تناول الأدوية المضادة للالتهابات أو بعض الأدوية المسكنة التي تقلل مضاعفات الإصابة باللوزتين، مع الالتزام بعدم أخذ أدوية دون استشارة الطبيب، وعدم الإفراط في أخذ المضادات الحيوية دون علم الطبيب المختص.

الفرق بين التهاب اللوزتين وكورونا والإنفلونزا العادية

وقال ثروت، إنّ المصاب يمكنه التفريق بين التهاب اللوزتين وكورونا، بالأعراض التي تميز فيروس كورونا عن غيره من الفيروسات، وهي «السعال المستمر، السعال الجاف، وفقدان حاستي الشم والتذوق».