10 أعراض للغدة الدرقية بينها زيادة الوزن.. والصحة تنصح بممارسة اليوجا

أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه بعض الأشخاص يعانون من خمول في الغدة الرقية وعدم إمكانيتها على إنتاج كميات كافية من الهرمونات التي يحتاج إليها الجسم، وتعود أسباب عدم إنتاج الكميات من الهرمونات إلى كسل الغدة الدرقية، وهذا لنقص المناعة في جسم الإنسان أو يكون السبب وراء تلقي الشخص لبعض الأدوية تؤدي إلى نقص اليود في الجسم.

وأوضحت وزارة الصحة عدة نصائح يجب على مرضى الغدة الدرقية اتباعها وأبرزها ممارسة التمارين الرياضية لأنها تساعد الشخص على النشاط والحيوية والقدرة على إفراز الهرمونات، وتجعل حالة المريض مستقرة إلى حد كبير، وتساعد في تنشيط الجسم وتقليل كسل الغدة الدرقية وزيادة في معدل التمثيل الغذائي، مشيرة إلى أن هذه الممارسات هي عوامل تساعد بجانب الأدوية التي يكتبها الطبيب المعالج.

وأشارت الوزارة إلى أن ممارسة السباحة ورياضة المشي السريع تستطيع زيادة معدل حرق الجسم للدهون وإنقاص الوزن، وتنصح الوزارة بممارسة بعض الرياضات مثل اليوجا وتمارين القوة التي تعمل على تقوية العضلات وأكدت أنه عند قيام مريض الغدة بممارسة هذه الرياضات سوف تساعده على تجنب بعض المشاكل، وذلك بجانب الأدوية التي يأخذها المريض، ويرصد التقرير التالي أهم الأعراض التي تظهر نتيجة خمول الغدة الدرقية:

أعراض خمول الغدة الدرقية

1- الكسل والشعور بالتعب بشكل عام

2- قد تؤدي ببعض الأشخاص إلى زيادة في الوزن والبعض الآخر نقصان في الوزن.

3- الإمساك

4- آلام المفاصل والعضلات وتؤدي في بعض الوقت إلى هشاشة في العظام.

5- اضطرابات الدورة الشهرية عند النساء

6- ضعف القدرة الجنسية عند الرجال

7- قد يشعر البعض من مصابي الغدة الدرقية بتنميل في الأطراف

8- بطء في ضربات القلب

9- جفاف الجلد

10- عدم تحمل البرودة أو هواء التكييف.