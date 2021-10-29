الإمارات تفوز بعضوية مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة للمرة الثالثة

فازت دولة الإمارات العربية المتحدة بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2022 - 2024 بعد حصولها على 180 صوتا من الدول الأعضاء خلال الانتخابات التي جرت بين أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بالاقتراع السري المباشر.

وأعربت دولة الإمارات عن تقديرها لانتخابها لهذا المقعد، حيث تواصل الدولة جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وقد أتيحت لدولة الإمارات العربية المتحدة، لدى تقديم ترشيحها للمقعد، فرصة تسليط الضوء على التقدم الكبير الذي أحرزته في السنوات الأخيرة للنهوض بحقوق الإنسان، ولا سيما لأفراد المجتمع الأكثر ضعفا، بحسب وكالة الأنباء الإماراية «وام».

الإمارات موطن لأكثر من 200 جنسية من مجموعة متنوعة من الخلفيات العرقية

وعلى المستوى الداخلي، تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز حماية حقوق الإنسان من خلال كيانين مهمين: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة مسؤولة بشكل أساسي عن صياغة خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، التي ستكون بمثابة إطار وطني شامل ومتكامل لحقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة، أما الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، التي أعلن عنها في أغسطس الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، فهي هيئة مستقلة تماما مكلفة بتقديم مقترحات حول مدى توافق التشريعات والقوانين مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تعد دولة الإمارات العربية المتحدة طرفا فيها.

وباعتبارها موطنا لأكثر من 200 جنسية من مجموعة متنوعة من الخلفيات العرقية والدينية، تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على الالتزام بشدة باحترام حقوق الإنسان والبناء على تقدمها المطرد في هذا المجال.

وقامت دولة الإمارات العربية المتحدة على مر السنين بسن وتشريع سلسلة من القوانين واللوائح التي تكرس الحقوق الأساسية، وتوفر معاملة عادلة لجميع مواطنيها والمقيمين فيها، وخاصة النساء والأطفال والعمال وأصحاب الهمم، على النحو المنصوص عليه في دستور دولة الإمارات العربية المتحدة.

معاهدات متعددة لحماية حقوق الإنسان

كما وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة معاهدات متعددة لحماية حقوق الإنسان، وهي ماضية في العمل عن كثب مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان والأمانة العامة من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على مستوى العالم، وعملت دولة الإمارات العربية المتحدة بلا كلل من خلال التعاون مع هيئات الأمم المتحدة والدول الأخرى التي تشترك في رؤية رفاهية وازدهار جميع الشعوب، لدعم الحلول لبعض التحديات الإنسانية الأكثر إلحاحا في مجال حقوق الإنسان.