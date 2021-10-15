انتخاب واشنطن للعمل في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بداية من 2022

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الخميس، انتخاب واشنطن للعمل في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة المقبلة، بدءًا من العام المقبل 2022، وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان، إن المجلس، يلعب دورًا مفيدًا في حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ويركز الاهتمام على حالات الطوارئ وأزمات حقوق الإنسان، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

من جانبه، وقع «بلينكن»، مع وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، بروتوكول التعديل لاتفاقية التعاون الدفاعي المشترك بين البلدين، الذي يهدف لتعزيز مواجهة واشنطن وأثينا للتحديات الأمنية من خلال العلاقة الاستراتيجية الثنائية.

وفي سياق آخر، التقى نائب وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، ووكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الاقتصادية خوسيه فرنانديز، في واشنطن، مع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسي أوفرشوك.

وناقش الجانبان، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعرض الجانبان، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن شيرمان، دعت موسكو، إلى عمل المزيد لضمان أمن الطاقة الأوروبي، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».

موسكو وواشنطن تعقدان اجتماعا حول معاهدة «ستارت 3» في جنيف

وعقدت روسيا والولايات المتحدة، اجتماعا للجنة الاستشارية الخاصة بتطبيق معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية المعروفة باسم «ستارت 3» في جنيف، وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، إن الوفدين واصلا مناقشة القضايا العملية المتعلقة بتطبيق المعاهدة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكانت «ستارت 3»، دخلت حيز التنفيذ في 5 فبراير 2011، والمعاهدة تنص على تقليص عدد الصواريخ النووية، وفي 2021 تم تمديد المعاهدة لمدة 5 سنوات.

وكانت موسكو نشرت في وقت سابق، بيانات عن إجمالي الأسلحة الهجومية الاستراتيجية للبلدين بموجب المعاهدة، وقالت وزارة الخارجية الروسية، إن واشنطن تجاوزت الأهداف المنصوص عليها في المعاهدة بـ101 وحدة.