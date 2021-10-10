عضو مجلس حقوق الإنسان: استراتيجية المجلس غنية بالمحاور الخاصة «فيديو»

كشفت الدكتورة نهى طلعت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن أولويات التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان، قائلة أنها تمتلك خبرات كبيرة في مجال حقوق الإنسان، لكن بالرغم ذلك اختيارها كعضو للمجلس القومي لحقوق الإنسان كان مفاجأة لها، حيث يتم هذا الاختيار من خلال توافق أكثر من جهة على ترشيحهم لهذا المكان.

وأضافت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، والفضائية المصرية، مع الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أن عملها متصل بالمجتمع المدني، كما عملت بالعديد من المناصب التنفيذية السابقة، حيث لديها خبرات دولية كبيرة في ملف حقوق الإنسان.

وأكدت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أن استراتيجية المجلس غنية بالمحاور الخاصة بحقوق الإنسان، واشتملت على الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق السياسية والاجتماعية، والهدف تحويل تلك الاستراتيجية لخطة عمل.

كل محور من محاور الاستراتيجية يتفرع منه أكثر من حق لحقوق الإنسان

وأوضحت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن كل محور من محاور الاستراتيجية يتفرع منه أكثر من حق لحقوق الإنسان، وهناك توسع كبير في حقوق الفئات المختلفة من المجتمع، مستطردة: «نص الصحة النفسية متواجد بالاستراتيجية ويشدد على حق المواطن في تلقي العلاج النفسي رغم تكلفة الكبيرة.. وبالتالي تلقي العلاج النفسي سيكون ضمن بند حقوق الإنسان».

التنوع في المجلس والممثلين سيكون له دور في تناول تلك المحاور

وذكرت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التنوع في المجلس والممثلين سيكون له دور في تناول تلك المحاور، مشددة على أن حقوق الصحة والتعليم والسكن الملائم متوافرة في الاستراتيجية الجديدة، إلى جانب حقوق المرأة من خلال التمكين الاقتصادي والاجتماعي.