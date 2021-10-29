مصر على رأس مصدري البصل بعد هلاك المحصول بالهند

قال مسؤول هندي بارز، إن سقوط أمطار غزيرة، أغرقت الأراضي الهندية في سبتمبر الماضي، وأدت إلى هلاك أغلب المحاصيل الزراعية، خاصة البصل، المحصول الاستراتيجي الأكثر أهمية للبلاد، متوقعا أن تتصدر مصر الدول المصدرة، بديلا عن الهند، لمدة تصل إلى 3 أشهر على أقل تقدير.

وذكر تقرير صادر عن وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية، التي نقلت تصريحات المسؤول البارز بالهند، استفادة مصدري البصل المصريين من ارتفاع الأسعار المحلية للمحصول، وذلك لضمان بقاء السلعة الشعبية في متناول السكان الهنود، التي يعتمدون عليها في أطباقهم الغذائية الرئيسية.

أسعار البصل تتضاعف.. وتأجيل زراعة محاصيل موسم كامل

وأكد رئيس جمعية مصدري البصل، أجيت شاه، أن أسعار البصل والطماطم ستتضاعف خلال الفترة الحالية، بعد سقوط الأمطار التي تسببت في هلاك أغلب المحاصيل الصيفية، وليس البصل فقط، بجانب تأخير زراعة محاصيل الموسم المقبل، مما قد يؤخر عودة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية.

وتابع رئيس الجمعية، في تصريحاته لوكالة «أسوشيتد برس»، بأن ارتفاع سعر البصل، تسبب في مزيد من المعاناة لأغلب المستهلكين الهنود، في ظل ارتفاع غير مسبوق لأسعار الكثير من السلع الأساسية في الهند.

تجدر الإشارة إلى تسارع وتيرة ارتفاع أسعار السلع الضرورية بالهند، مثل الزيت والسكر، وأخيرا البصل، ما يعمق من أزمة ارتفاع كبير في أسعار الوقود، مع ثبات الدخل لأغلب المواطنين الهنود.

وتوقع التقرير الصادر عن «أسوشيتد برس»، أن يؤثر انخفاض إنتاج الهند للبصل على أسعار المحصول في العديد من البلدان المستوردة مثل «بنجلاديش» و«نيبال» و«ماليزيا» و«سيريلانكا»؛ حيث إن الهند أهم المصدرين للبصل للبلدان المجاورة لها.

واستنادا لتصريحات المزراعين الهنود للوكالة الأمريكية، فإنه من المتوقع ألا تتعدى إنتاجية الفدان الواحد طنا واحدا من البصل، وذلك بعد سقوط الأمطار الغزيرة على الأراضي الزراعية في سبتمبر الماضي، لتهلك أغلبية الجذور وتتوقف عن النمو.

سعر طن البصل يتخطى حاجز الـ444,8 دولار

وتابع المزارعين، في تصريحاتهم، بأنَّ أسعار جملة البصل ستتضاعف مرتين، لتقفز إلى ما يعادل 444,8 دولار أمريكي للطن، وذلك خلال شهر فقط من تساقط الأمطار وإغراقها للأراضي.

وتشير توقعات المحللين وخبراء أسعار المواد الغذائية بالهند، إلى أن أسعار البصل في الهند لن تتراجع، لتسجل متوسطات معتدلة، قبل منتصف يناير 2022، أي مع موسم حصاد المحصول الجديد للبصل.

ويعد «البصل» من السلع الاستراتيجية للهند، حيث تسببت ارتفاعات الأسعار في الماضي، في سقوط وتغيير العديد من حكومات الولايات الهندية.

مصر وتركيا تتصدران الدول البديلة للهند في تصدير البصل

ومن المتوقع أن تتصدر مصر وتركيا قائمة البلدان المصدرة للبصل، بدلاً من الهند، خلال الموسم الحالي للمحصول.

وسبق وقامت الهند بحظر تصدير البصل إلى بلدان مجاروة، مثل بنجلاديش وسريلانكا، وذلك خلال عامي 2019 و2020، بسبب ارتفاع الأسعار المحلية للمحصول وعدم كفاية الإنتاج المحلي استهلاكهم الداخلي.

وفي الوقت الحالي، تستهدف الحكومة الهندية خفض أسعار كثير من السلع الغذائية مثل زيت الطعام.