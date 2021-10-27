الإحصاء: 51.1% ارتفاعا في صادرات مصر لرومانيا بالنصف الأول من 2021

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لرومانيا، لتسجل 100.4 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 66.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 51.1%.

62.2 % ارتفاعا في تحويلات العاملين المصريين في رومانيا

بينما انخفضت قيمة الواردات المصرية من رومانيا لتبلغ 339.5 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 418.3 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 18.9 %، وسجلت قيمة التبادل التجاري بين مصر ورومانيا 439.9 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 484.8 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 9.3%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين برومانيا 4.8 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 3 ملايين دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 62.2 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الرومانيين العاملين في مصر 1.6 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 2.6 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 36.2 %.

وسجل عدد سكان مصر 102.5 مليون نسمة عام 2021، بينما سجل عدد سكان رومانيا 19.1 مليون نسمة عام 2021.

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة رومانيا طبقــا لتقـديـرات البعثة 2000 مصري حتى نهاية 2020.