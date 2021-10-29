السعودية تتقدم بطلب لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030

تقدمت المملكة العربية السعودية، اليوم، الجمعة، بطلب رسمي إلى المكتب الدولي للمعارض BIE (الهيئة المنظمة لمعرض إكسبو الدولي) لاستضافة معرض (إكسبو 2030) في مدينة الرياض، وذلك تحت شعار «حقبة التغيير: المضي بكوكبنا نحو استشراف المستقبل»، في الفترة من أول أكتوبر 2030 إلى أول أبريل 2031.

خطاب ترشح من ولي العهد السعودي

وكشفت وكالة أنباء السعودية أن ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أرسل خطابا إلى الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض ديميتري كركنتزس، أكد فيه أن هذا الترشح يعد تحديا مهما ورمزيا للمملكة، معربًا عن ثقته بمقدرة المملكة والتزامها بإقامة نسخة تاريخية من معرض إكسبو الدولي بأعلى مراتب الابتكار، وتقديم تجربة عالمية غير مسبوقة في تاريخ تنظيم هذا المحفل العالمي.

وأكد ولي العهد السعودي، في خطابه، أن العالم يعيش الآن في حقبة تغيير ويواجه حاجة غير مسبوقة لتكاتف الإنسانية في ظل تحديات التغير المناخي والثورة الصناعية الرابعة والعدالة الاجتماعية، وحتى الجائحة العالمية، وهو ما يُحتم على العالم العمل الجماعي لاستشراف المستقبل، والتصدي للتحديات وانتهاز الفرص الناتجة عن هذا التغيير باستخدام أفضل العقول والقدرات، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

المعرض سيتزامن مع تحقيق مستهدفات 2030

وقال الأمير محمد بن سلمان إن استضافة المملكة لمعرض إكسبو 2030 في الرياض سيتزامن مع عام نحتفل فيه بتتويج الجهود الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيرا إلى أن المعرض سيُشكّل فرصة مميزة لمشاركة العالم جهود رؤية المملكة 2030، والتي تمثل إطارًا استراتيجيًا يهدف لتقليص اعتماد المملكة على النفط ودفع التنوع الاقتصادي وتطوير قطاعات الخدمات العامة كالصحة والتعليم والبنية التحتية والترفيه والسياحة.

وستقود الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وهي الجهة المسؤولة عن مدينة الرياض برئاسة الأمير محمد بن سلمان، الملف السعودي لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030.

وسيتم في ديسمبر من العام الجاري تقديم تفاصيل إضافية حول طلب الاستضافة إلى المكتب الدولي للمعارض في باريس، بصفته الجهة المسؤولة عن الإشراف على المعارض الدولية وتنظيمها منذ عام 1931.

إكسبو 2020 دبي

وتنظم دولة الإمارات العربية المتحدة حاليا معرض إكسبو 2020 دبي، الذي تم افتتاحه في 30 سبتمبر الماضي، ويمتد على مدار ستة أشهر، تحت شعار تواصل العقول وصنع المستقبل، وبالتركيز على ثلاثة محاور أساسية هي الاستدامة والتنقل والفرص، من أجل رسم ملامح مستقبل العالم عبر حوار ثقافي وإبداعي هدفه تقديم الحلول والابتكارات والأفكار التي تُعين على تحقيق طموحات شعوبه وإيجاد آليات أكثر كفاءة لتفعيل العمل المشترك نحو غد أفضل للجميع، بحسب وكالة أنباء الإمارات.