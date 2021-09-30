الإمارات تبهر العالم في حفل افتتاح «إكسبو 2020 دبي» بمشاركة الجسمي

أبهرت دبي العالم بحفل افتتاح معرض إكسبو 2020 دبي العالمي، الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في دبي، ضمن أول انعقاد للحدث العالمي الكبير في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، بمشاركة 192 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وشمل حفل الافتتاح عروضا مرئية، من بينها عرض النجوم، الذي ظهر بشكل مفاجئ خلال الافتتاح، حيث امتلأ سقف «قبة الوصل» بالنجوم، بينما حمل الراقصون كرات كريستالية، حسبما رصدت «سكاي نيوز عربية».

مرحبا بالصقور المخلصين.. أغنية الجسمي لإكسبو 2020 دبي

وغنى الفنان الإماراتي حسين الجسمي، الأغنية الافتتاحية لحفل إكسبو 2020 في دبي «مرحبا يا هلا حي بالشهامة.. مرحبا بالصقور المخلصين»، التي جاءت كلماتها من شعر كتبه مؤسس دولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وتقول كلمات أغنية الصقور المخلصين: مرحبا يا هلا حي بالشهامة.. مرحبا بالصـقور المخلصين.. ضامنين الوطن صانوا احترامه.. قدرهم عندنا عالي أو ثمين.. هم حماة الوطن يوم ازدحامه.. يوم ولد الردي كابي أو مهين.. جمعنا كالجبل عسر الصدامة.. والنـشاما لهم علم يبين.. يوم سمعوا الندا هبوا التحامه.. زاحفين كما أسـد العـرين».

كما شارك عدد من الفنانين والمغنين العرب في الحفل.

بن راشد وبن زايد يشهدان حفل افتتاح إكسبو 2020 دبي

وشهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وأخوه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مساء اليوم، حفل الافتتاح الرسمي لمعرض إكسبو 2020 دبي.

ونقل كل من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وأخوه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأمنياته بالتوفيق لممثلي الدول ووفود المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية المشاركة في إكسبو 2020 دبي، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء الإمارات.

إكسبو 2020 دبي.. معرض على مدار ستة أشهر

ويمتد معرض إكسبو 2020 دبي، الأكبر والأعرق من نوعه في العالم، على مدار ستة أشهر، تحت شعار تواصل العقول وصنع المستقبل، وبالتركيز على ثلاثة محاور أساسية هي الاستدامة والتنقل والفرص، من أجل رسم ملامح مستقبل العالم عبر حوار ثقافي وإبداعي هدفه تقديم الحلول والابتكارات والأفكار التي تُعين على تحقيق طموحات شعوبه وإيجاد آليات أكثر كفاءة لتفعيل العمل المشترك نحو غد أفضل للجميع، بحسب الوكالة الرسمية للإمارات.

وكان أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم في إكسبو 2020 دبي، قد قال قبيل حفل افتتاح إكسبو 2020 دبي: «نهدف إلى تقديم تجربة لا مثيل لها، وستكون الصور المذهلة على قبة الوصل العملاقة جزءًا مميزًا جدًا من هذه التجربة، كما يجرى الاستعانة بتقنيات كريستي المبتكرة بالعروض التي يجرى تقديمها»، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

مستقبل جديد من الإبهار يرسمه افتتاح إكسبو 2020 دبي

وأضاف «الخطيب»، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الخميس، أن أنظار العالم تتجه مساء اليوم إلى الإمارات مع انطلاق حفل افتتاح إكسبو 2020 دبي، الذي سيرسم ملامح مستقبل جديد من الإبهار بعروض تستعين بأحدث تقنيات الصوت والضوء والليزر، في تجربة هي الأولى من نوعها في العالم.

وأوضح أن حديقة «ساحة الوصل» في قلب موقع الحدث الدولي، مزينة بـ30 ألف مصباح وصولًا إلى «قبة الوصل» العملاقة، التي تضاء وحدها بثلاثة آلاف مصباح، أكثر من 50% منها تعمل بتقنية (LED)، لافتا إلى أن مصابيح الحديقة ستكون مستقلة عن بعضها البعض بحيث يمكن التحكم في كل منها على حدة.