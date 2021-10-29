قصواء الخلالي: للمرأة بصمة كبيرة تجاه الإنسانية منذ التاريخ القديم

ذكرت الإعلامية قصواء الخلالي، أن عبد الله بن رواحة كتب قصائد في تقدير النساء، كما أن الشعراء والتاريخ وكل من كتب في الإنسانية كان يحترم النساء ويُقدرهن، فالنساء بدأ بهن الشعر، وتفنن أغلب الشعراء أو حتى كل الشعراء في محاولات كثيرة في أن يصفن محاسن النساء فكريًا وعقليا وإنسانيًا وفي أن يتقربن للنساء وفي أن يتحدثن ويتغزلن في جمال النساء ومحبة النساء.

للمرأة بصمة كبيرة منذ التاريخ القديم وحتى في عصور ما قبل التاريخ

وأضافت «الخلالي» خلال تقديم برنامجها «في المساء مع قصواء»، الذي يُعرض على شاشة «CBC»: «أن الشعر في النساء بدأ منذ المديح في النبي عليه السلام، إذ بدأت قصائد المدح بمحبة النساء، كل هذه الأمور كانت تذهب وتجيء في محبة وتقدير النساء عبر التاريخ، حتى أن الفلاسفة والمؤرخين وحتى العلماء كان للنساء دور كبير في حياتهم».

وتابعت: «عبرت النساء عن نفسهن بالثقافة والفكر والمعرفة في مراحل إنسانية كثيرة، ولم تكن المرأة جديدة أو حديثة في عالم الثقافة والفكر، بل إن للمرأة بصمة كبيرة منذ التاريخ القديم وحتى في عصور ما قبل التاريخ، وكتب المؤرخين تحدثت عن دور المرأة في التاريخ، من مصر القديمة والحضارة الرومانية، إذ كانت المرأة هي المنشئة للإنسانية».

للنساء دور بارز في إحياء وإعمار الأرض وإحياء الحضارات

وأوضحت الإعلامية، أنه كان للنساء دور بارز في إحياء وإعمار الأرض وإحياء الحضارات ودعم المعارك وتقديم الدعم في الحروب ومساندة الجيوش.

وأوضحت: «أن النساء هن المؤنسات الغاليات الرقيقات، صاحبات الفضل في الكثير من المحطات الإنسانية، حتى أن الحروب قامت وتغيرت الخرائط بسبب النساء، وصلنا إلى هذه الدنيا ونخرج منها ونعيش فيها ونحن في صحبة الآنسات والغاليات يُنرن البيوت وهن القناديل».

واختتمت: «بالنساء أوصتنا الأديان، وأوصاتنا الحضارات وبالنساء قامت الممالك، وبالنساء عمت السلام، فدور النساء لا يغفله أحد، ولن يغفله إلا هذا الذي لا يدرك حقيقة هذا الدور، أو يريد أن يطمسه».