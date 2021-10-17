قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن هناك لغة للأسف أصبحت سائدة في العالم العربي وليس المصري فقط، وهو أن المثقف هو الذي يقرأ روايات كثيرة ويّعرف روايات كثيرة، أو لدية علاقة بروائيين، موضحة أن الروايات تُعد جانبا صغيرا من العالم الثقافي الكبير، «الروايات عالم جميل والقصة عالم جميل، بس مش شرط يكون الشخص مثقف لقراءته روايات فقط».

الروايات مليئة بالقصص الجميلة والإبداع

وأضافت «الخلالي»، خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، والذي يُعرض على شاشة «cbc»، أن الروايات مليئة بالقصص الجميلة ومليئة بالإبداع والمتعة وكل شئ، لكن الرواية لا تُعد حد الثقافة الأخير، فهي جانب صغير من العالم الثقافي الكبير، موضحة أنه يجب على الإنسان أن يقرأ أيضًا عن الواقع كما يقرأ في الروايات، والواقع موجود في التاريخ، إذ أن أقسام التاريخ كثيرة.

لا يمكن وصف أي شخص بالجهل

ولفتت قصواء الخلالي إلى إمكانية شرح وتقديم كتب التاريخ كحكايات محببة للأطفال، إذ أن بها جزء كبير من الثقافة الإنسانية، موضحة أنه لا يمكن وصف أي شخص بالجهل، لأن لكل فرد ثقافته الخاصة، فمثلا هناك علماء مطلعون وباحثون حصلوا على الثقافة بأشكال أكثر سهولة ويسرًا.

قصواء الخلالي: عالم الروايات جزء صغير من المفهوم الثقافي الكبير pic.twitter.com/vuyBUvdkN8 — CBC Egypt (@CBCEgypt) October 15, 2021

الروايات فقط لن تمثل الإشباع الكامل في الرغبة المعرفية العقلية

وأوضحت الإعلامية، أنه عندما يكون الشخص على علم بالروايات ويقرأها ويعرف روائيين فهذا أمر جميل، لكن اقتصار ثقافته على هذا الأمر لن يمثل الإشباع الكامل في الرغبة المعرفية العقلية، فالنمط الثقافي الإنساني يكون به جوانب متعددة ومفيدة وثرية، ويجب أن تقرأ في الواقع والحياة التي نعيشها.