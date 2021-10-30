مواقيت الصلاة اليوم السبت 30-10-2021 في محافظات مصر

تتغير مواقيت الصلاة بشكل طفيف يوميا سواء بالزيادة أو بالنقصان، ما يدفع الكثير من المواطنين لمتابعة مواعيد الفروض الخمسة في أوقاتها، خاصة إذا كنت على سفر بسبب تغير حركة الشمس.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن»، ضمن خدماته التي تقدمها لقرائه على مدار اليوم، مواقيت الصلاة اليوم السبت الموافق 30 أكتوبر 2021، وفقًا لما جاء بموقع الهيئة العامة للمساحة المصرية، في السطور التالية.

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

وتشهد مواقيت الصلاة في عدد من محافظات مصر، اليوم، تفاوتًا بسيطًا على النحو التالي:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

أذان الفجر: 04:39

أذان الظهر: 11:39

أذان العصر: 02:46

أذان المغرب 05:09

أذان العشاء: 06:28

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر: 04:45

أذان الظهر: 11:44

أذان العصر: 02:50

أذان المغرب: 05:13

أذان العشاء: 06:33

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة طنطا

أذان الفجر: 04:41

أذان الظهر: 11:40

أذان العصر: 02:46

أذان المغرب 05:10

أذان العشاء: 06:29

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

أذان الفجر: 04:38

أذان الظهر: 11:39

أذان العصر: 02:50

أذان المغرب 05:14

أذان العشاء: 06:30

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الزقازيق

أذان الفجر: 04:39

أذان الظهر: 11:38

أذان العصر: 02:45

أذان المغرب: 05:08

أذان العشاء: 06:27

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

كما تشهد مواقيت الصلاة في المدن العربية حالة من التفاوت، جاءت على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في طرابلس

أذان الفجر: 05:53

أذان الظهر: 12:51

أذان العصر: 03:55

أذان المغرب 06:18

أذان العشاء: 07:39

مواقيت الصلاة في دبي

أذان الفجر: 05:06

أذان الظهر: 12:03

أذان العصر: 03:15

أذان المغرب 05:39

أذان العشاء: 07:09

مواقيت الصلاة في المدينة المنورة

أذان الفجر: 05:08

أذان الظهر: 12:05

أذان العصر: 03:19

أذان المغرب 06:43

أذان العشاء: 07:13.