يتابع المسلمون بمختلف أنحاء الجمهورية، موعد أذان الفجر اليوم بشكل يومي، للحرص على أداء هذا الفرض، لذلك زاد البحث على المحرك العالمي «جوجل»، عن موعد أذان الفجر اليوم الاثنين يوم عرفة، الذي يختلف من محافظة لأخرى، ويهتم المواطنون بمتابعة مواعيد الصلاة لأداء الصلاة في أوقاتها خاصة في تلك الأيام المباركة.

وتقدم «الوطن»، استمرارا للخدمات المختلفة والمستمرة التي تقدمها لقرائها موعد اذان الفجر اليوم الإثنين يوم عرفة بمختلف محافظات ومدن مصر وفق الموقع الإلكتروني، التابع للهيئة المصرية العامة للمساحة، وذلك على النحو التالي:

موعد أذان الفجر اليوم الإثنين يوم عرفة

جاء موعد اذان الفجر اليوم الإثنين يوم عرفة اليوم التاسع من شهر ذي الحجة المبارك في عدد من محافظات ومدن مصر المختلفة على النحو التالي:

موعد أذان الفجر اليوم في القاهرة

موعد أذان الفجر هو 3:24 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الإسكندرية

موعد أذان الفجر هو 3:25 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في بني سويف

موعد أذان الفجر هو 3:28 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الإسماعيلية

موعد أذان الفجر هو 3:18 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في مطروح

موعد أذان الفجر هو 3:35 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في كفر الشيخ

موعد أذان الفجر هو 3:20 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في أسوان

موعد أذان الفجر هو 3:38 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في دمياط

موعد أذان الفجر 3:16 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في أسيوط

موعد أذان المغرب: 3:35 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في سوهاج

موعد أذان الفجر 3:35 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في أكتوبر

موعد أذان المغرب: 3:25 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في قنا

موعد أذان الفجر 3:32 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في شرم الشيخ

موعد أذان الفجر 3:20 صباحًا.