خالد صديق عن فيلم «من أحياها»: «لن نكابر ونؤكد أننا وقعنا في خطأ»

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضارية، إن الفيلم الوثائقي «من أحياها»، هو أحد أقوى الأفلام الوثائقية، وأشاد بدور صناع المحتوى والقائمين عليه، «بعترف دلوقتي إن الفيلم من أقوى الأفلام، وبعترف إننا خدنا مقطوعات كتير من قنوات كتير، وإحنا مأنتجناش فيلم، ولكن جمعنا فيلم وثائقي لتوثيق كذا، ومقولناش كلمة إنتاج».

صديق: «لن نكابر ونقول إنه محصلش ولكن إحنا جمعنا مادة من كل الأفلام»

وأضاف «صديق»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، على فضائية «CBC»، اليوم الجمعة، أنه ومع البحث على مواد من أجل تجميع ذلك الفيلم، استعنا بأقوى فيلم تم إنتاجه وهو فيلم «من أحياها»، مضيفا «الفيلم من أقوى الأفلام اللي اتقدمت بشكل محترف ومهني، ولن نكابر ونقول إنه محصلش ولكن إحنا جمعنا مادة من كل الأفلام».

وتابع: «سميناه فيلم وثائقي لعدم خبرتنا في هذا المجال وهو خطأ مننا، ومش عيب إننا نقول إننا مش ناس حريفة في المواضيع دي، وكنا نتوقع أننا والمنظومة الإعلامية للدولة حاجة واحدة، وإحنا الاتنين المفروض نعلن عن نجاح الدولة، وفيلم من أحياها مش فيلم درامي خصصت فلوس فيه».

جميعنا نمثل الدولة

وتابع: «المحزن في الأمر إننا بنمثل الدولة في تطوير العشوائيات، وإنتوا بتمثلوا الدولة في إنتاج الأفلام الهادفة، وعايزين نفرح مع بعض بنجاحات الدولة والقيادة السياسية، ولو الموضوع هيسبب جرح أو مشكلة كبيرة فليه منعتذرش عن خطأ غير مقصود، وكنت متوقع إنهم هيشيدوا بفكرة أن فيلمنا قوي وطلع أقوى فيلم في نظر الجهة المسؤولة عن تطوير العشوائيات».