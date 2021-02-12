«حديث المساء»..الأهلي فوق الجميع.. وdmc تعرض «من أحياها» وتستضيف صناعه

تقدم «الوطن»، لقرائها ملخصا لأبرز ما تناولته برامج الـ«توك شو» المسائية ليوم الخميس، وأبرز الفقرات والمداخلات الهاتفية التي احتواها كل برنامج؛ إذ ناقشت بعض القضايا والمسائل المهمة في مصر، واهتمت جميعها بمباراة النادي الأهلي وبالميرس البرازيلي، وهنأو المادر الأحمر ومشجعيه لفوزه بالمركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية المقامة بقطر، وحديث المساء نرصده لكم كما يلي:

مساء دي إم سي يعرض فيلم «من أحياها»

هنأ الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج «مساء dmc» النادي الأهلي على فوزه ببرونزية كأس العالم للأندية، كما أجرى مداخلة مع الدكتورة نهي عاصم، مستشار وزير الصحة للأبحاث للحديث حول آخر تطورات أمصال كورونا.

كما عرض البرنامج فيلم «من أحياها» وهو فيلم وثائقي من إنتاج وحدة الأفلام الوثائقية بقناة dmc، واستضاف في فقرته الحوارية كلًا من الكاتب الصحفي محمد البرغوثي مدير تحرير جريدة الأهرام والكاتب الصحفي إمام أحمد إمام رئيس القسم السياسي بجريدة «الوطن»، والدكتور خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، للحديث عن الفيلم.

الحياة اليوم يستضيف أول سباح مصري يحترف في الخارج

كما هنأ الإعلامي محمد مصطفى شردي، النادي الأهلي وجماهيره بالفوز وذلك في برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، وأجرى مداخلات هاتفية مع كلًا من الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان وأحمد عويس الناقد الرياضي بجريدة «الوطن»، وخالد شلبي وكيل الاتحاد الإنجليزي للمانش في الشرق الأوسط والكابتن أحمد شوبير.

وفي الفقرة الحوارية استضاف البرنامج بليغ أبوعايد عضو رابطة اتحاد الرياضيين والسباح العالمي سيد الباروكي.

شريف عامر يعرض حالة إنسانية لمهندسة شابة

أما الإعلامي شريف عامر، فقد عرض في برنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية «mbc مصر» تقريرا عن مآساة «جهاد» وهي مهندسة شابة فقدت القدرة على الحركة بسبب مرض في الأعصاب واستضاف والدتها في مداخلة هاتفية.

كما استضاف البرنامج الدكتور محمد ساهر هاشم استشاري المخ والأعصاب للحديث عن أمراض الصداع وطبيعة أمراض ضمور العضلات.