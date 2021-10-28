DMC: أنتجنا «من أحياها» وتعرض لسرقة علني.. وسنتخذ ما يلزم لحفظ حقوقنا

أكدت شبكة قنوات DMC، أنّها منتجة وصاحبة الفيلم الوثائقي «من أحياها»، الذي يستعرض إنجازات الدولة المصرية في تطوير العشوائيات والمناطق غير الآمنة، متابعة أنّ كل ما أصدره أحد ضيوف الفيلم الذي يترأس إحدى الهيئات «غير صحيح، ويعتبر من قبيل السرقة العلنية».

«من أحياها» أُنتج في 11 فبراير 2021

وأضافت شبكة قنوات DMC في بيان عنها، أنّ وحدة الأفلام الوثائقية التي أنتجت فيلم «من أحياها»، بذلت جهدا كبيرا على مدى أشهر لإنتاج العمل الذي أٌذيع في 11 فبراير الماضي 2021 على جميع قنوات شركة المتحدة.

وأوضحت شبكة قنوات DMC، أنّ رئيس الهيئة التي ادّعت أنّها أنتجت الفيلم وتوزعه على القنوات، كان ضيفا فقط لأخذ رأيه في الفيلم الوثائقي، مضيفة: «وكان من الغريب أن يغيّر مقدمة ونهاية العمل، ويغير اسمه إلى (ريش نعام) ويدعي إنتاجه له».

DMC ستتخذ الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقها في الفيلم الوثائقي

وأشارت شبكة قنوات DMC، إلى أنّها في سبيلها لاتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقها، خاصة أنّ ضيف الفيلم تمادى من خلال المداخلات التليفزيونية وإصدار البيانات الصحفية، في سلب واضح لحقوق وحدة الأفلام الوثائقية بالشبكة.