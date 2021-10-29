إمام أحمد: الفيلم الوثائقي «من أحياها» تعرض للسطو والتشويه وانتهاك لحقوق الملكية

قال إمام أحمد، الباحث بوحدة الأفلام الوثائقية بشبكة قنوات «DMC»، الصحفي بجريدة «الوطن»، إنه وفي 11 فبراير من العام الحالي، أُذيع الفيلم الوثائقي «من أحياها»، على كافة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو فيلم من إنتاج وحده الأفلام الوثائقية بشبكة قنوات «DMC».

الصندوق لم يحترم الملكية الفكرية

وأضاف «أحمد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، على فضائية «CBC»، اليوم الجمعة، أنه وفي واقعه غير مسبوقة، ودون احترام للملكية أو الجهة المالكة، قام صندوق التنمية الحضارية بتشويه الفيلم، وتم إصدار بيان من الصندوق، أعلن فيه أن الصندوق سيطرح فيلم باسم «ريش نعام»، مؤكدا أنه تم السطو فيه على الفيلم الوثائقي الأصلي «من أحياها» على مستوى الصوت أو الصورة وإعادة تقديمه باسم جديد.

واستطرد، «تم تقطيع مقاطع من الفيلم، وتم تشويهه بتدخلات فنية أضرت بالفيلم، والصندوق أعلن في بيانه الأول أن الفيلم من إنتاج الصندوق، وهو أمر غير صحيح، والمادة المتضمنه بالفيلم تعود ملكيتها لوخكة الأفلام الوثائقية بشبكة DMC».

وأوضح أنه، وفي بيان لاحق للصندوق، تغير التوصيف، وقيل إنه تجميعة لمواد منشورة في قنوات عديدة، وفي المرة الثالثة قيل إن الفيلم أصدرته إحدى الجهات أو القنوات، فلولا مساعدة الصندوق لما كان ليخرج للنور، «ده كان فيه درجة من المن أو المعاييرة، وإحنا لم ننفي دور الصندوق، والسيد خالد صديق، كان ضيفا في الفيلم وغيره من المسؤولين».

شبكة قنوات DMC أصدرت بيانا بخصوص الواقعة

وتابع: «أصدرت شبكة قنوات DMC بيانا أوضحت فيه أنها إزاء اتخاذ إجراءات قانونية للحفاظ على حقوقها تجاه الفيلم، باعتباره حق ملكية».

واختتم إمام تصريحاته بقوله: «أنا سمعت كلام المهندس خالد، واعتذاره عن حدوث جملة من الأخطاء، الاعتذار بشكل عام أمر طيب، لكن أمر قبول الاعتذار من عدمه يخص مؤسسة DMC».