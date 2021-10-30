سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 30-10-2021 في مصر

اهتمام كبير يوليه العديد من المواطنين والمستثمرين تجاه أسعار العملات وتحديدًا سعر الدينار الكويتي اليوم، وذلك بعد إعلان معظم الدول العربية والأجنبية فتح الطيران المباشر مرة أخرى، تمهيدًا لعودة الحياة لطبيعتها.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن»، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت 30 أكتوبر الحالي، في بعض البنوك العاملة في مصر سواء الحكومية أو الخاصة، وذلك في السطور التالية.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سجّل سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 30 أكتوبر 2021، نحو 51.84 جنيه للشراء و52.30 جنيه للبيع في البنك المركزي، وفي بنك الإسكندرية 51.46 جنيه للشراء و52.22 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري نحو 49.33 جنيه للشراء و52.22 جنيه للبيع، وسجل في المصرف المتحد عند 47.45 جنيه للشراء و52.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي، 51.84 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري اليوم، نحو 49.33 جنيه للشراء، و52.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي cib عند 49.37 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم، 49.04 جنيه للشراء، و52.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم، في المصرف المتحد، 47.45 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك عودة

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك عودة، نحو 51.94 جنيه للشراء، و52.31 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية، 47.46 جنيه للشراء، و52.22 جنيه للبيع.