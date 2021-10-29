رئيس التحرير

محمود مسلم

البنك الأهلي يحذر عملاءه من تعرضهم للنصب على «السوشيال ميديا»

كتب:

وليد عبدالسلام
10:05 م | الجمعة 29 أكتوبر 2021
البنك الأهلي المصري

البنك الأهلي المصري

واصل البنك الأهلي المصري تحذير عملائه، خوفا من تعرضهم للنصب عن طريق الاتصال المجهول أو مواقع التواصل الاجتماعي. وأرسل البنك الاهلي رسائل sms إلى جميع عملائه يحذرهم من إعطاء بياناتهم لأحد عن طريق الاتصال أو مواقع التواصل الاجتماعي.

نص رسالة البنك الأهلي للعملاء

وقال البنك الأهلي المصري، في رسالته التي تم إرسالها عن طريق الرسائل الفورية: «عميلنا العزيز، احمِ بياناتك ومعاملاتك المصرفية ولا تفصح عنها لأي طرف عبر أي قنوات اتصال أو تواصل.. للإبلاغ اتصل برقم 19623».

تحذير البنك الأهلي من سرقة البيانات

يذكر أن البنك الأهلي حذر عملاءه من سارقي البيانات، أو الاشتراك في مسابقات وهمية أو إعطاء العملاء جوائز غير صحيحة.

وقال البنك في فيديو بثه على صفحته على «فيس بوك»، إن بعض المحتالين يتصلون بالعملاء لطلب بيانات كروتهم الائتمانية، بحجة حصول العملاء على جوائز مالية، وهذا كلام غير دقيق، قائلاً: «هتشوف أشكال وألوان كتير من النصب والاحتيال، لا تعطِ بياناتك الشخصية أو بيانات حساباتك أو بطاقة الائتمان البنكية لأي شخص، أو أي جهة على مواقع التواصل الاجتماعي، واحذر من أي حد يطلب بياناتك السرية أون لاين أو بيانات كروتك أو حساباتك أو الرقم السري، لأن الهدف من هذا هو الاحتيال والخداع وسرقة البيانات».

وأكد البنك أنه «لم ولن يطلب بيانات العملاء السرية أونلاين أو على وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى على الإيميل».

اقرأ المزيد:

البنك الأهلي يحذر من النصب على العملاء: «ما تديش بياناتك لأي حد»

البنك الأهلي يحذر من رسائل وصفحات تنتحل صفته للنصب على العملاء

«رجال الأعمال»: البنوك الرقمية مستقبل المعاملات المصرفية

البنك الأهلي المصري يعلن تعديل موعد السنة المالية: تنتهي في ديسمبر