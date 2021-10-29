البنك الأهلي يحذر عملاءه من تعرضهم للنصب على «السوشيال ميديا»

واصل البنك الأهلي المصري تحذير عملائه، خوفا من تعرضهم للنصب عن طريق الاتصال المجهول أو مواقع التواصل الاجتماعي. وأرسل البنك الاهلي رسائل sms إلى جميع عملائه يحذرهم من إعطاء بياناتهم لأحد عن طريق الاتصال أو مواقع التواصل الاجتماعي.

نص رسالة البنك الأهلي للعملاء

وقال البنك الأهلي المصري، في رسالته التي تم إرسالها عن طريق الرسائل الفورية: «عميلنا العزيز، احمِ بياناتك ومعاملاتك المصرفية ولا تفصح عنها لأي طرف عبر أي قنوات اتصال أو تواصل.. للإبلاغ اتصل برقم 19623».

تحذير البنك الأهلي من سرقة البيانات

يذكر أن البنك الأهلي حذر عملاءه من سارقي البيانات، أو الاشتراك في مسابقات وهمية أو إعطاء العملاء جوائز غير صحيحة.

وقال البنك في فيديو بثه على صفحته على «فيس بوك»، إن بعض المحتالين يتصلون بالعملاء لطلب بيانات كروتهم الائتمانية، بحجة حصول العملاء على جوائز مالية، وهذا كلام غير دقيق، قائلاً: «هتشوف أشكال وألوان كتير من النصب والاحتيال، لا تعطِ بياناتك الشخصية أو بيانات حساباتك أو بطاقة الائتمان البنكية لأي شخص، أو أي جهة على مواقع التواصل الاجتماعي، واحذر من أي حد يطلب بياناتك السرية أون لاين أو بيانات كروتك أو حساباتك أو الرقم السري، لأن الهدف من هذا هو الاحتيال والخداع وسرقة البيانات».

وأكد البنك أنه «لم ولن يطلب بيانات العملاء السرية أونلاين أو على وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى على الإيميل».